Ресурс более 400 тысяч км: названы марки с самыми долговечными автомобилями

iSeeCars: Toyota, Lexus, Honda и Acura возглавили рейтинг долговечности

Проанализировав базу из более чем 395 млн транспортных средств, американский агрегатор объявлений iSeeCars.com пришел к любопытному выводу: до отметки в 250 тыс. миль – а это чуть больше 400 тыс. км – чаще других дотягивают машины четырех японских марок.

Toyota, Lexus, Honda и Acura – впереди

Возглавляет зачет Toyota. Шанс, что такой автомобиль отходит 250 тыс. миль, аналитики оценили в 19,7%. Следом расположился Lexus с 14,4%, на третьей строчке Honda (13,3%), замыкает первую четверку Acura (9,5%). Проще говоря, весь топ-4 оккупировали японские бренды.

Пятое место досталось американскому GMC – 5,8%, шестое у Mazda с 5,3%. У всех марок, идущих ниже Mazda, вероятность добраться до 250 тыс. миль уже недотягивает и до 5%.

Всего в исследование попали 33 марки, и лишь пять из них оказались выше среднего по отрасли уровня в 5,4%. Причем у массовых брендов результат в среднем выше, чем у премиальных: 5,8% против 3,4%.

Аутсайдеры рейтинга

Замыкают список Kia, Mitsubishi, Hyundai, Chrysler, Fiat, Mini, BMW, Audi, Land Rover, Buick, Porsche, Jaguar и Maserati – у них вероятность достичь 250 тыс. миль составляет менее 1,0%.

«Статус люкс не гарантирует исключительной долговечности, хотя важно помнить, как часто, в среднем, эксплуатируется автомобиль класса люкс по сравнению с моделями массового производства. Так, результат Porsche отражает меньшую интенсивность использования автомобиля владельцами, а не недостаток качества или долговечности», – отметил исполнительный аналитик iSeeCars.сom Карл Бауэр.

О том, какие машины дольше остаются у владельцев, «За рулем» рассказывал в рейтинге недорогих седанов с пробегом.

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