Привезти машину из Китая станет намного сложнее и дороже: что изменится?

Китай с 2027 года потребует подтверждать обслуживание машин за рубежом

С 2027 года Китай расширит требования к экспорту автомобилей. Заводы-производители должны будут подтверждать, что их машины есть где обслуживать и ремонтировать за пределами страны.

Для российского рынка новость неприятная: по альтернативным каналам сюда попадает изрядная доля иномарок. Следствие предсказуемое – выбор сузится, а цены подрастут.

Если автомобиль вывозят из Китая без разрешения производителя, действует правило 180 дней: машина должна простоять на учете в КНР не меньше полугода. По истечении этого срока ее считают подержанной, даже когда пробег нулевой.

А вот чтобы отправить машину за границу как новую, уже нужно согласие завода.

Требований с 2027 года станет больше. Производителю придется доказать, что за границей есть условия для ремонта, обслуживания и поставки запчастей. Власти получат право запросить документы по зарубежной сервисной сети, данные о персонале, фотографии оборудования.

Как это отразится на российском рынке

По альтернативным схемам в Россию везут не только китайские марки, но и автомобили глобальных брендов, которые официально здесь не представлены. Среди них Toyota, Nissan, Volkswagen, Skoda, Mazda, Audi, Mercedes, BMW и многие другие.

Что случится с поставками? Импортерам придется тратить больше времени и денег на оформление. Часть моделей найти станет труднее, а сроки доставки вырастут.

Участники рынка не исключают, что ограничения отразятся на ценах. Для машин стоимостью 8-12 млн рублей рост оценивают в 4-5%. Более доступные автомобили могут прибавить сильнее – на 7-8%.

Влияют на конечную стоимость и другие вещи: хранение машин, логистика, курс валют на день ввоза. Если перед вступлением новых правил покупатели бросятся за машинами, цены пойдут вверх еще до 2027 года.

О том, как китайские автомобили закрепляются на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал на примере Geely.

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