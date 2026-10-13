Эта модель обошла всех по снижению цены на вторичке

«Авито авто»: средняя цена Lada Priora за год упала на 9% — до 316 тысяч рублей

По данным сервиса «Авито авто», в третьем квартале 2026 года подержанная Lada Priora подешевела заметнее остальных моделей на российском вторичном рынке. Ее средняя стоимость снизилась на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 316 тысяч рублей.

Среди отечественных машин вслед за Priora идут Lada Kalina, потерявшая в цене 8,8% (267 тыс. руб.), и Lada 2112 с падением на 6,4% (180 тыс. руб.).

У иностранных брендов сильнее всего подешевел Opel – минус 4%, до 568 тыс. рублей. Далее расположились Skoda (-3,5%, 1,1 млн руб.) и Daewoo (-3,3%, 213 тыс. руб.). Среди немецких моделей лидером по снижению стала Opel Astra (-4,7%, 527 тыс. руб.), за ней следуют Volkswagen Passat (-3,7%, 736 тыс. руб.) и Volkswagen Polo (-2,1%, 892 тыс. руб.).

Корейские автомобили тоже подешевели: Kia Rio потерял 2,9% (906 тыс. руб.), Hyundai Solaris – 2% (927 тыс. руб.), Kia Sportage – 1,5% (1,6 млн руб.).

В среднем, подержанный автомобиль в России в третьем квартале стоил 1,3 млн рублей.

О том, почему китайские бренды на вторичке теряют в цене быстрее всех, «За рулем» уже рассказал.

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