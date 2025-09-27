Хочу летающий автомобиль! — новая «Разборка недели» от «За рулем»
Ведущая «Разборки недели» попыталась купить летающий электромобиль. Для осуществления мечты Олесе Лаврентьевой предложили приехать в Китай и закончить летную школу.
В новом выпуске «Разборки недели»:
- Новую модель Лада Искра начали выпускать под Санкт-Петербургом
- В продажу поступает самый дешевый электромобиль Eonix M2
- JAC T9 на гоночной трассе RDRC
- Премьера электромобиля Молния
- Какое масло лучше заливать в автомобили Mazda?
- Пешеходы нападают на автомобили
Смотрите «Разборку недели» каждую субботу на всех видеоплощадках «За рулем»!
27.09.2025
