Интерьер Kia Stonic
28 сентября
Kia раскрыла подробности о своем новом доступном кроссовере
Kia сообщила технические подробности об...
Huawei Maextro S800
28 сентября
Крупный технологичный седан оказался очень популярным и не зря
Седан Huawei Maextro S800 собрал более 15 000...
Не купили ребенку самый дорогой автомобиль? Фатальная ошибка!
28 сентября
Не купили ребенку самый дорогой автомобиль? Фатальная ошибка!
Уменьшенную электрическую копию Mercedes-Benz...

Хочу летающий автомобиль! — новая «Разборка недели» от «За рулем»

Ведущая «Разборки недели» попыталась купить летающий электромобиль. Для осуществления мечты Олесе Лаврентьевой предложили приехать в Китай и закончить летную школу.

В новом выпуске «Разборки недели»:

  • Новую модель Лада Искра начали выпускать под Санкт-Петербургом
  • В продажу поступает самый дешевый электромобиль Eonix M2
  • JAC T9 на гоночной трассе RDRC
  • Премьера электромобиля Молния
  • Какое масло лучше заливать в автомобили Mazda?
  • Пешеходы нападают на автомобили

Смотрите «Разборку недели» каждую субботу на всех видеоплощадках «За рулем»!

27.09.2025 
