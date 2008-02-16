Рейтинг автоновостей с 9 по 15 февраля

Что больше всего интересовало посетителей ZR.RU с 9 по 15 февраля? Что волновало, вызывало споры, радовало или, наоборот, огорчало? Более чем наглядные ответы на эти вопросы — в десятке наиболее популярных новостей за неделю. Этот, в каком-то смысле, «хит-парад» мы собрали исходя из сухих цифр статистики: наш Top-10 составлен на основе количества посещений по состоянию на вечер 15 февраля.

Сегодня экспертом, оценивающим тройку самых популярных новостей, станет главный редактор редакции интернет-изданий ОАО «За рулем» Михаил Васильев.

1. СеАЗ повышает комфорт и безопасность автомобилей «Ока».В 2008-м году на малолитражке из Серпухова появятся новые опции. СеАЗ-11116 получит задние ремни безопасности, брус безопасности в боковой двери, усилитель передней панели пола в районе передних сидений, амортизаторы с улучшенными характеристиками, а в качестве опции появятся электростеклоподъемники.(11.02.08)

2. Хэтчбек Priora будет стоить от 330 тыс. руб.Волжский автозавод начал выпуск хэтчбеков Priora в комплектации «люкс». Ближе к лету хэтчбек должен сменить на конвейере Lada 112 в таком же кузове. Напомним, что «люксовая» комплектация автомобиля включает передние противотуманные фары, ABS, подушки безопасности для водителя и пассажира и полный электропакет. В будущем список опций дополнят кондиционер и парктроник. (14.02.08)

3. С нового года вступил в силу стандарт ГОСТ Р 52605-20-06, который устанавливает технические требования к состоянию искусственных неровностей.В соответствии с нормативом высота «полицейских» не может превышать 7 сантиметров. При этом длина преграды не должна быть менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение — не более 20 сантиметров с каждой стороны дороги. При монтаже неровностей необходимо обеспечить условия для того, чтобы водитель не «проскочил» преграду: установить предупреждающие знаки, а на поверхности «полицейского» нанести специальные светоотражающие элементы. (14.02.08)

4. На автосалоне в Чикаго объявили цену седана Hyundai Sonata 2009-го модельного года.В связи с закрытием завода Twin Cities в Сан-Пауло, закрывается и завод в Кливленде, на котором собирались двигатели. Производство пикапов Ranger ведется уже 26 лет, но в последнее время они стали резко терять популярность. Согласно статистике, в текущем году объемы продаж Ranger упали на 24% по сравнению с 2006 годом. Тогда Ford удалось продать 92 000 автомобилей. (11.02.08)

5. С 1 февраля до 31 марта 2008 года скидка на автомобили Chrysler, Jeep и Dodge у официальных дилеров в ряде случаев может достигать 230 000 рублей.Автомобиль Jeep Compass c двигателем 2,4 л, и 5-ти ступенчатой механической КПП можно приобрести со скидкой 116 000 рублей. А Jeep Cherokee Sport с бензиновым двигателем объемом 3,7 л. в период действия программы скидок можно приобрести по исключительной цене — от 912 000 рублей. Скидка на Dodge Caliber составит 30 000 рублей. Специальное предложение распространяется и на Dodge Avenger. Так, новый автомобиль объемом 2,0 литра можно приобрести по цене 611 000 рублей, а сумма экономии составит 145 000 рублей. (09.02.08)

6. Автомобиль начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ Виктора Кирьянова сбил женщину. Через час после происшествия появилась официальная информация, что самого Кирьянова не было в машине, а сама женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и водитель не смог избежать столкновения. Пострадавшей оказана помощь на месте. (12.02.08)

7. В конце года Chevrolet начнет выпуск кроссовера Traverse.. Новинка должна стать самой экономичной моделью среди всех перечисленных выше машин. Под капотом Traverse расположен шестицилиндровый двигатель рабочим объемом 3,6 литра. Его мощность достигает 286 л.с., а максимальный крутящий момент равен 345 Н м. Причем 90 процентов максимальной мощности достигается уже при 2500 об/мин. Chevrolet Traverse будет иметь несколько комплектаций — LS, LT и LTZ. Все они доступны как в переднеприводном, так и в полноприводном вариантах. (11.02.08)

8. Представители европейского подразделения Honda опубликовали официальные фотографии Accrord 2009-го модельного года.Будущим покупателям предложат на выбор три силовых агрегата. Первым из них окажется 2,2-литровый дизельный мотор i-DTEC, способный развивать 148 лошадиных сил. Им будет оснащаться и модель TSX, ориентированная на рынок США. Вслед за дизелем «идут» двигатели i-VTEC объемами 2,0 (154 л.с.) и 2,4 (200 л.с.) литра. В базовой комплектации все силовые агрегаты будут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. (13.02.08)

9. Новые подробности о Volkswagen Passat CC.Многие автомобильные эксперты полагали, что стоимость новинки должна превысить отметку в 35000 долларов. Но, совсем недавно в интервью автомобильному изданию Automotive News, президент Volkswagen Group of America, Стефан Якоби (Stefan Jacoby) сообщил, что стартовая цена Passat CC составит 27000 долларов. Будущим покупателям Passat CC предложат на выбор два силовых агрегата — 2,0-литровый TSI мощностью 197 л. с. и 3,6-литровую V-образную «шестерку» FSI, способную развивать 276 «лошадей». Оба двигателя будут агрегатироваться с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Triptronic. В топовой комплектации, Passat CC с 3.6-литровым мотором получит полный привод 4MOTION. До первой сотни полноприводный автомобиль сможет разогнаться за 6,6 секунды. (15.02.08)

10. Проведен краш-тест Brilliance M2.Автомобиль тестировали в соответствии с европейским правилом ЕЭК ООН №94, которое необходимо для сертификации автомобиля на территории России. В соответствии с правилом был проведен фронтальный удар о деформируемое препятствие на скорости 56 км/ч с перекрытием 40%. Анализ результатов, полученных при столкновении, показал, что автомобиль полностью соответствует новым нормам безопасности, которые действуют в России с начала 2008 года. (14.02.07)

ПОСТСКРИПТУМ

Комментарии к тройке лидеров среди новостей этой недели даёт Михаил Васильев.

[caption id="attachment_" align="aligncenter" width="150" caption=""][/caption]"Отрадно, что СеАЗ наконец решил заняться улучшением своей продукции. «Ока», по сути, самый дешевый автомобиль, но разве тот, кто сел в него, не имеет права на жизнь? Удивительно, что до сих пор некоторые автомобили не оснащены задними ремнями безопасности. В таком случае, спасибо СеАЗу за то, что у «Оки» есть по крайней мере тормоза!

Любое событие, связанное с продукцией АВТОВАЗа, неизбежно попадает в тройку самых популярных новостей. «Приора» хэтчбек за 330 000 рублей — это Ford Focus, Renault Logan, «корейцы», «американцы» и так далее за те же деньги. Противотуманными фарами, ABS и подушкой безопасности — тут априори не отделаться.

Многим нашим автомобилистам просто необходимы вожжи в виде «лежачих полицейских». Но их стихийная кустарная установка зачастую приводит к тому, что «полицейский» становится похож на ничем не обозначенный бордюр. Даже на минимальной скорости такое препятствие можно зацепить пластиковым брызговиком или дном. Будет замечательно, если принятый ГОСТ добавит немного организованности в процесс укладки «лежачих полицейских». Глядишь и в ваш двор заедет красивая спортивная машина!"

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