Первые километры на гибридном кроссовере Kia Niro: охота на Приуса

С новым Kia Niro — кроссовером В‑сегмента, который изначально создавался именно как гибридомобиль, не имеющий простой бензиновой или дизельной версии, — Максим Кадаков познакомился еще до премьеры новичка. Что скрывает за камуфляжем «зеленый» автомобиль и что он намерен противопоставить старейшинам гибридного племени? И что общего у нового Ниро с кроссовером Hyundai Creta, который готовится встать на конвейер в Санкт-Петербурге?

Kia Niro
Kia Niro

Kia > Niro

Kia Soul
Kia Soul

Kia > Soul

Kia Optima
Kia Optima

Kia > Optima

RP7A2638

RP7A2638 Гибридный кроссовер Kia Niro понравился прежде всего плавностью хода, простором на задних местах, качеством интерьерных материалов и достаточным клиренсом (точных данных пока нет, но на глаз — около 170 мм).
Гибридный кроссовер Kia Niro понравился прежде всего плавностью хода, простором на задних местах, качеством интерьерных материалов и достаточным клиренсом (точных данных пока нет, но на глаз — около 170 мм).

Лишили шоколада

Всякий раз, когда я приезжаю в исследовательский центр концерна Hyundai-Kia в корейском Намьянге, чувствую себя ребенком, перед которым поставили вазу с шоколадными конфетами и запретили их есть. Сколько здесь манящего, вкусного! Закамуфлированные новые автомобили — пачками! Референсные тачки на каждом углу — от Porsche 911 до гибридных Приусов, которых в этот раз здесь особенно много. В лабораториях муштруют циклами зарядки-разрядки тяговые батареи, в аэродинамической трубе постоянно что-то продувают… Рай для человека с бензином в крови!

Но на въезде отбирают всю фотоаппаратуру — каждый раз я вожу ее с собой (а вдруг?), и каждый раз люди в форме ее изымают. Хорошо, что отдают на обратном пути. Телефоны разрешают, но заклеивают объективы одноразовыми стикерами, причем на выезде эти стикеры отрывают сами корейцы — чтобы убедиться, что никто не нарушил «пломбы». Конкуренция на автомобильном рынке высока, и корейцы защищают свои секреты как могут. А приехал я сюда для знакомства с компактным кроссовером Kia Niro, который прежде не показывали никому из журналистов.

Камуфляж с серебристого Niro сняли минут на десять, при этом корейцы пристально следили, чтобы кто-нибудь из приглашенных не запечатлел его на встроенный в пуговицу фотоаппарат.

RP7A0306

RP7A0306 Чего недостает, так это более информативного рулевого управления, что, надеюсь, будет учтено при настройке машины для европейского рынка.
Чего недостает, так это более информативного рулевого управления, что, надеюсь, будет учтено при настройке машины для европейского рынка.

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Идиотская ситуация! Вы-то читаете эту статью в марте, когда изображения Niro уже доступны, поскольку его дебют состоялся в середине февраля на автосалоне в Чикаго! А я пишу эти строки до премьеры машины. Как можно рассказать о внешности, показывая только камуфляж? Как в том анекдоте: «Как, вы еще не слышали новую песню Челентано? Так не кладите трубку, я вам спою». Впрочем, не велик труд. Представьте, что в салоне Сида взорвалась маленькая бомбочка, отчего он слегка раздался в размерах, — вот и получится Niro. Приятные линии, ни толики агрессии. Внедорожную сущность выдают лишь чуть больший клиренс и черная пластиковая отделка колесных арок и порогов. Ниро выше Сида всего на 60 мм, а длина и ширина и вовсе различаются на мизер.

Нутро — вот что главное в этом кроссовере. Я не про интерьер. Он, кстати, тоже в камуфляже, но пару раз я поднял плотную черную завесу: ничего особенного, компиляция решений, уже известных по Сиду, Соренто и новой Оптиме, которая скоро дебютирует на российском рынке. Самое главное скрыто от глаз — гибридная силовая установка и литий-полимерная батарея.

HUV

Фактически корейцы предлагают новый, как модно сейчас говорить, форм-фактор. Ведь до сих пор все гибридомобили создавались на базе обычных серийных машин либо, наоборот, всем видом показывали свою «зеленую» сущность — как Chevrolet Volt или Toyota Prius. А Niro — обычный кроссовер В‑сегмента, который изначально создавался именно как гибридомобиль и который не будет иметь простой бензиновой или дизельной версии.

RP7A0641

RP7A0641 Гордость корейцев: электрический Soul EV, гибридный Niro, гибридная Optima HEV, подзаряжаемая Optima PHEV и стандартная бензиновая Optima нового поколения.
Гордость корейцев: электрический Soul EV, гибридный Niro, гибридная Optima HEV, подзаряжаемая Optima PHEV и стандартная бензиновая Optima нового поколения.

Корейцы даже новую аббревиатуру выдумали — HUV, hybrid utility vehicle (утилитарно-хозяйственный гибридный автомобиль). Это не первая попытка «увековечить» свои прорывные технологии. Помните, как с выходом в свет BMW X5 первого поколения немцы продвигали термин SAV (Sport Activity Vehicle)? Не прижился. Посмотрим, хватит ли корейцам упорства продавить рынок на HUV.

Сердце гибридной установки — атмосферная «четверка» 1.6 GDI семейства Kappa (105 л.с.), работающая по экономичному циклу Аткинсона. Так называемый термический КПД мотора достигает аж 40% — как у нового Приуса с мотором 1.8 (98 л.с.). В паре с ним работает 32‑киловаттный электромотор. Суммарная мощность установки — 141 л.с. Тяга на передние колеса передается через шестиступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями. То бишь здесь нет хитроумной планетарной передачи, как в Приусе, — большинство узлов серийные, что позволит повесить на Niro приятный ценник.

Литий-полимерная батарея расположена под задним сиденьем. Ее энергоемкость — всего 1,56 кВт·ч. Именно поэтому у Niro нет сугубо электрического режима — только автоматический гибридный, когда электромотор кратковременно помогает бензиновому двигателю, а при рекуперации часть энергии возвращается в батарею.

Первые километры на гибридном кроссовере Kia Niro: охота на Приуса

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