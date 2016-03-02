Первые километры на гибридном кроссовере Kia Niro: охота на Приуса

С новым Kia Niro — кроссовером В‑сегмента, который изначально создавался именно как гибридомобиль, не имеющий простой бензиновой или дизельной версии, — Максим Кадаков познакомился еще до премьеры новичка. Что скрывает за камуфляжем «зеленый» автомобиль и что он намерен противопоставить старейшинам гибридного племени? И что общего у нового Ниро с кроссовером Hyundai Creta, который готовится встать на конвейер в Санкт-Петербурге?

RP7A2638 Гибридный кроссовер Kia Niro понравился прежде всего плавностью хода, простором на задних местах, качеством интерьерных материалов и достаточным клиренсом (точных данных пока нет, но на глаз — около 170 мм).

Лишили шоколада

Всякий раз, когда я приезжаю в исследовательский центр концерна Hyundai-Kia в корейском Намьянге, чувствую себя ребенком, перед которым поставили вазу с шоколадными конфетами и запретили их есть. Сколько здесь манящего, вкусного! Закамуфлированные новые автомобили — пачками! Референсные тачки на каждом углу — от Porsche 911 до гибридных Приусов, которых в этот раз здесь особенно много. В лабораториях муштруют циклами зарядки-разрядки тяговые батареи, в аэродинамической трубе постоянно что-то продувают… Рай для человека с бензином в крови!

Но на въезде отбирают всю фотоаппаратуру — каждый раз я вожу ее с собой (а вдруг?), и каждый раз люди в форме ее изымают. Хорошо, что отдают на обратном пути. Телефоны разрешают, но заклеивают объективы одноразовыми стикерами, причем на выезде эти стикеры отрывают сами корейцы — чтобы убедиться, что никто не нарушил «пломбы». Конкуренция на автомобильном рынке высока, и корейцы защищают свои секреты как могут. А приехал я сюда для знакомства с компактным кроссовером Kia Niro, который прежде не показывали никому из журналистов.

Камуфляж с серебристого Niro сняли минут на десять, при этом корейцы пристально следили, чтобы кто-нибудь из приглашенных не запечатлел его на встроенный в пуговицу фотоаппарат.

RP7A0306 Чего недостает, так это более информативного рулевого управления, что, надеюсь, будет учтено при настройке машины для европейского рынка.

Материалы по теме Корейский дихлофос: Kia планирует начать войну с «жуками»

Идиотская ситуация! Вы-то читаете эту статью в марте, когда изображения Niro уже доступны, поскольку его дебют состоялся в середине февраля на автосалоне в Чикаго! А я пишу эти строки до премьеры машины. Как можно рассказать о внешности, показывая только камуфляж? Как в том анекдоте: «Как, вы еще не слышали новую песню Челентано? Так не кладите трубку, я вам спою». Впрочем, не велик труд. Представьте, что в салоне Сида взорвалась маленькая бомбочка, отчего он слегка раздался в размерах, — вот и получится Niro. Приятные линии, ни толики агрессии. Внедорожную сущность выдают лишь чуть больший клиренс и черная пластиковая отделка колесных арок и порогов. Ниро выше Сида всего на 60 мм, а длина и ширина и вовсе различаются на мизер.

Нутро — вот что главное в этом кроссовере. Я не про интерьер. Он, кстати, тоже в камуфляже, но пару раз я поднял плотную черную завесу: ничего особенного, компиляция решений, уже известных по Сиду, Соренто и новой Оптиме, которая скоро дебютирует на российском рынке. Самое главное скрыто от глаз — гибридная силовая установка и литий-полимерная батарея.

HUV

Фактически корейцы предлагают новый, как модно сейчас говорить, форм-фактор. Ведь до сих пор все гибридомобили создавались на базе обычных серийных машин либо, наоборот, всем видом показывали свою «зеленую» сущность — как Chevrolet Volt или Toyota Prius. А Niro — обычный кроссовер В‑сегмента, который изначально создавался именно как гибридомобиль и который не будет иметь простой бензиновой или дизельной версии.

RP7A0641 Гордость корейцев: электрический Soul EV, гибридный Niro, гибридная Optima HEV, подзаряжаемая Optima PHEV и стандартная бензиновая Optima нового поколения.

Корейцы даже новую аббревиатуру выдумали — HUV, hybrid utility vehicle (утилитарно-хозяйственный гибридный автомобиль). Это не первая попытка «увековечить» свои прорывные технологии. Помните, как с выходом в свет BMW X5 первого поколения немцы продвигали термин SAV (Sport Activity Vehicle)? Не прижился. Посмотрим, хватит ли корейцам упорства продавить рынок на HUV.

Сердце гибридной установки — атмосферная «четверка» 1.6 GDI семейства Kappa (105 л.с.), работающая по экономичному циклу Аткинсона. Так называемый термический КПД мотора достигает аж 40% — как у нового Приуса с мотором 1.8 (98 л.с.). В паре с ним работает 32‑киловаттный электромотор. Суммарная мощность установки — 141 л.с. Тяга на передние колеса передается через шестиступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями. То бишь здесь нет хитроумной планетарной передачи, как в Приусе, — большинство узлов серийные, что позволит повесить на Niro приятный ценник.

Литий-полимерная батарея расположена под задним сиденьем. Ее энергоемкость — всего 1,56 кВт·ч. Именно поэтому у Niro нет сугубо электрического режима — только автоматический гибридный, когда электромотор кратковременно помогает бензиновому двигателю, а при рекуперации часть энергии возвращается в батарею.