Кого обычно тормозят гаишники? И стоит ли их опасаться?

Не каждый водитель испытывает желание перекинуться парой-тройкой слов с автоинспектором. При виде человека с жезлом у многих портится настроение и появляется желание всячески избежать контакта: из-за банальной спешки или забытых дома документов и даже более серьезных поводов, вроде опьянения. Отсюда появились различные способы «спрятаться» от служителей закона. Но пользоваться ими подчас себе дороже...

Кого обычно тормозят

Стать невольным собеседником автоинспектора можно в различных ситуациях. Основные из них давно известны, но это знание не дает гарантии собственной неуязвимости. Можно лишь уменьшить вероятность «свидания», иногда с непропорциональными затратами.

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Прежде всего, внимание сотрудника ГИБДД, находящегося неподалеку, способно привлечь нарушение правил. Это касается не только собственно вождения (поворот не из того ряда, проезд на красный свет и т.д.), но и обстановки в кабине, например, игнорирования ремней безопасности или детского кресла при наличии ребенка.

Наверняка инспектору не понравится, если вы на ходу будете разговаривать по мобильнику или набирать текстовые сообщения. Но при нынешнем повальном увлечении этим занятием оторваться от «аппарата» бывает крайне сложно.

Внешний вид машины также имеет значение. Наличие кенгурятников, «громкого выхлопа» и глухой тонировки точно не останется незамеченным.

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Грязный кузов и номера в хорошую погоду даже упоминать излишне. Это наводит на мысль о невнимательности водителя к техническому состоянию машины.

Что уж говорить о старых и ржавых автомобилях, у владельцев которых наверняка отсутствуют какие-либо документы. Впрочем, человек, стесненный в средствах, точно не купит более современный автомобиль только из боязни частых остановок на постах.

Также вниманием гаишников пользуются угоняемые марки машин определенных цветов, что опять же не заставит вас приобрести нежелаемую модель блеклой расцветки.

В общем, знание основных «настроек» сотрудника ГИБДД лишь отчасти может уберечь от нежелательного разговора. К тому же нередки спецоперации (угоны, поиск преступников, отлов пьяных водителей), когда вышеперечисленные факторы уходят на второй план. Да и личный взгляд инспектора (включая интуицию) никто не отменял.

Меры предосторожности

Существует немало народных средств предупреждения встреч с гаишниками, некоторые из них требуют предварительного анализа типичной обстановки на дорогах. В какой степени это срабатывает?

Многие из засад располагаются на облюбованных сотрудниками ГИБДД постоянных местах, что дает возможность любому заинтересованному водителю зафиксировать их в сознании и выбрать альтернативный маршрут. Но этот путь (где также не исключено появление полицейского патруля) может быть не таким быстрым и качественным, как основной.

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Аналогично можно сказать про период времени, когда больше шансов «напороться» на дорожную проверку. Считается, что это утренние часы, особенно после выходных и праздничных дней. Заставит ли этот факт кого-то из автовладельцев сменить свой рабочий график, большой вопрос.

Совершенно очевидно, что отлавливать незадачливых автомобилистов легче на узких внутрирайонных дорогах, поэтому пользоваться ими для объезда пробок на магистралях или во время проведения спецмероприятий (о которых легко догадаться по резко возросшему количеству патрулей на улицах) можно только на свой страх и риск.

Поскольку автоинспекторы стараются использовать «наблюдательные пункты», скрытые от глаз приближающихся водителей, многие из них выбирают маршруты с минимумом слепых поворотов (особенно правых, учитывая общую направленность движения) и перегибов дороги (к ним относятся и дорожные развязки), за которыми может скрываться «сюрприз». Увы, такой маршрут часто оказывается более долгим и утомительным.

Следовало бы, конечно, посоветовать после очередного слепого поворота быстро выезжать на максимально далекую от тротуара или обочины (с предполагаемым местом стоянки патруля) полосу, но это во многих случаях небезопасно.

Когда встречи не избежать

Рано или поздно, как бы ни претила иным автомобилистам мысль о встрече с гаишниками, в отдалении покажется их яркая светоотражающая форма или контуры очередного стационарного поста, а возможности объезда не будет. На этот случай имеется некоторое количество рекомендаций. Как водится, тоже с оговорками.

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Бывалые водители советуют: подъезжая к посту ГИБДД, попробуйте издалека разглядеть расположение инспекторов на трассе, чтобы заранее плавно, без включения «поворотников» (не привлекая внимания) перестроиться на наиболее далекую полосу. Если дорога широкая, а гаишники стоят справа и слева от проезжей части (что случается достаточно редко), выберите одну из средних полос. Изъян этой рекомендации заключается как раз в опасности перестроения, не обозначенного указателями поворота. Да и другие водители могут вас не пропустить.

Конечно, приближаясь к посту, следует двигаться в темпе потока, но не превышая скорость на знаках (в таких местах она обычно меньше, чем на обычных участках дорог).

Не желая встречаться глазами с сотрудником ГИБДД, можно «сесть на хвост» другой машине (желательно покрупнее) и ехать со смещением в обратную сторону относительно его места расположения. Это иногда срабатывает, но есть опасность. Езда «вплотную» часто заканчивается авариями, особенно в таких нервных местах. Ведь водитель впередиидущей машины может резко затормозить, повинуясь внезапному взмаху жезла.

Выезжая с второстепенной дороги перед постом или стоящим инспектором, многие стараются не смотреть на него, как бы уделяя внимание другим направлениям, в том числе за спиной. Здесь надо учесть, что едущий впереди автомобиль может притормозить, да и гаишник на месте не стоит, имея шанс оказаться на пути.

Вот засада!

Как и в былые времена, гаишные засады остаются одной из характерных черт отечественных дорог. Стать объектом их внимания способны как нарушители ПДД, так и подвернувшиеся под руку законопослушные граждане. Результат общения совершенно непредсказуем, поэтому возникли народные способы его минимизации.

Выезжая на не просматриваемую заранее дорогу и увидев стоящих у обочины сотрудников ГИБДД, не делайте импульсивных движений (без повода включая поворотники, резко перестраиваясь). Тем более не следует испуганно нырять в подвернувшийся переулок. Это точно заинтересует служителей закона.

Еще более неразумным будет нарушать в данной ситуации правила дорожного движения, например, разворачиваясь через сплошную линию. Вас непременно догонят, с соответствующими последствиями. Лучше с адекватной скоростью езжайте дальше по своей полосе и старайтесь выглядеть как можно естественней (не смотрите напряженным взглядом перед собой, но и не засматривайтесь на инспектора).

Чтобы свести риск попадания в засаду к минимуму, конечно, можно научиться, начиная поворачивать на желаемую дорогу, просматривать ее как можно дальше. И при виде людей в форме быстро отменять поворот и следовать по другому маршруту. Но это уже экстремальные действия, представляющие опасность для окружающих участников движения.

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Наконец, неожиданно оказавшись в зоне действия мобильного (передвижного) радара и имея шанс быть оштрафованными стоящим поодаль патрулем, вроде бы логично попробовать найти ближайший поворот на объездной путь, чтобы успешно там затеряться. Однако большая часть таких измерителей скорости находится на загородных дорогах, где альтернативные маршруты являются большой редкостью.

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Как видите, многие описанные в статье способы имеют противопоказания, подчас серьезные. Это неудивительно, ведь, пристально наблюдая за сотрудниками ГИБДД и совершая сложные маневры, упускаешь из виду собственно дорожную обстановку, что чревато транспортными происшествиями. А это гораздо неприятнее эпизодическогоразговора с инспектором, даже окончившегося штрафом. Стоит ли игра свеч? Решать вам.

Текст: Юрий Хайкевич

Фото: ТАСС, depositphotos.com