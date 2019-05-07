Речь пойдет о подержанных автомобилях — в основном десятилетках. Из новых за эти деньги можно приобрести китайские машины, Нивы — классическую, Lada 4x4 и Chevrolet, да УАЗ в начальных комплектациях. Нас же интересуют комфортные городские машины. И конечно, полноприводные.

Toyota RAV4

В избранный ценовой диапазон от 650 000 до 750 000 рублей (50 тысяч накинем на торг) вполне укладывается Toyota RAV4 третьего поколения — один из хитов вторичного рынка. Как правило, это экземпляры 2007–2008 годов с реальным пробегом около 180 000 км.

К особенностям модели относятся ненадежная рулевая рейка, часто (через каждые 15–20 000 км) требующая переборки, слабое лакокрасочное покрытие, дешевый на вид пластик салона (и его много), довольно жесткая подвеска, недостаточная шумоизоляция. К тому же автомобиль тесноват — если речь об обычной, а не удлиненной версии. Да и объем багажника большим не назовешь. Кроме того, даже версия с самым мощным бензиновым двигателем (2.4, 170 л.с.) не радует динамикой, но зато удивляет аппетитом — равно как и модель в целом стоимостью обслуживания и ремонта. Двигатели 1AZ-FE (2.0, 150 л.с.) и 2AZ-FE боятся перегрева и считаются неремонтопригодными. Но в России ремонтируют и их. А чтобы перегреть эти моторы, нужно сильно постараться.

Довольно спартанский автомобиль, устаревший на вид, не быстрый и не экономичный. Но все это с лихвой компенсируют универсальность и надежность. В целом это неприхотливый кроссовер с высокой остаточной стоимостью, и если вы рассчитываете проездить на такой машине пару-тройку лет, его вполне можно брать.

Suzuki G rand Vitara

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Ближайший конкурент Toyota RAV4, схожий с ним концептуально, — Suzuki Grand Vitara третьего поколения. Эта модель не так востребована, и за те же деньги можно найти экземпляры свежее на три, а то и четыре года — 2010–2011 годов с реальным пробегом 130–150 000 км.

Главная проблема Grand Vitara — прожорливые двигатели. Самый распространенный двухлитровый JB420 развивал 140 л.с., потребляя 14 литров бензина на 100 км в городском цикле, более поздняя версия JB424 объемом 2.4 мощностью 168 л.с. брала и того больше. А экономичный 129-сильный дизельный мотор Renault (1.9) встречается на этой машине в России крайне редко — так же, как и бензиновый V6 3.2 мощностью 221 л.с.

Один из больших плюсов модели — наличие понижающего ряда трансмиссии. Но нужно понимать, что предыдущие владельцы знали об этом преимуществе и пользовались им, и при выборе машины проверять трансмиссию особенно тщательно, уделив внимание и переднему редуктору. У него низко расположен сапун, и при проезде глубоких луж или бродов в узел может попадать вода, что ведет к дорогостоящей поломке. К слабым местам модели также относятся недолговечные каталитические нейтрализаторы, крепления переднего стабилизатора, текущие сальники переднего моста.

Suzuki Grand Vitara также не быстр, не современен, не дешев. Но не подведет — если правильно выбрать. К тому же нужно смириться, что по комфорту модель едва дотягивает до четверки по пятибалльной шкале.

Honda CR-V

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Раз мы упомянули Toyota RAV4 и Suzuki Grand Vitara, следует рассказать и о Honda CR-V. В указанный ценовой диапазон попадают дорестайлинговые экземпляры 2008–2009 годов (третьего поколения) с реальным пробегом под 200 000 км. Почему пробег больше, чем у конкурентов? Можно только выдвинуть гипотезу, что Хонды чаще используют для повседневной езды. У марки репутация производителя надежнейшей техники, даже кроссоверы радуют хорошей управляемостью, а хондовские двигатели довольно экономичны. У Honda CR-V неплохая для класса отделка салона, автомобиль просторен, с вместительным багажником.

Для российского рынка предлагались два бензиновых двигателя — R20A 2.0 мощностью 150 л.с. и К24А 2.4 мощностью 166 л.с. При своевременной замене масла ни с тем, ни с другим проблем быть не должно. Однако при диагностике не лишней будет проверка натяжения цепи ГРМ.

Коробки передач — 6-ступенчатая механика и 5-ступенчатый автомат. Мощная версия комплектовалась только автоматической трансмиссией. Полный привод имеет собственное название — DPS (Dual Pump System) и основан на действии гидравлических насосов, блокирующих многодисковую муфту, отвечающую за подключение задней оси. Для правильной работы системы нужно использовать только оригинальный состав Honda DPSF-2 и менять его каждые 40 000 км.

По сравнению с прочими конкурентами той же цены и возраста CR-V выглядит чуть посовременнее. К слабым местам относятся компрессор кондиционера, текущий водяной насос, часто выходящий из строя кислородный датчик, проседающие задние пружины, мутные фары, слабое лакокрасочное покрытие и тонкий металл кузовных панелей. А еще этот кроссовер сильно любят угонщики, так что в бюджет покупки придется заложить еще и стоимость каско.

Subaru Forester

За те же 700 000 можно купить Subaru Forester третьего поколения (2007–2012), в основном с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. и автоматом. Чуть реже встречается версия с атмосферником 2.5 мощностью 172 л.с.

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Процитирую коллегу Стаса Панина: «Младший двигатель EJ20 объемом 2,0 л — самый надежный в линейке. Сервисмены оценивают его средний ресурс в 250 000–300 000 км. После капремонта он в состоянии отслужить еще столько же. Старший атмосферный брат EJ25 (2,5 л) — это тот же мотор 2.0, но с расточенными цилиндрами. Соответственно, из-за более тонких стенок между „горшками“ он склонен к так называемому „перегреву“, который возникает при длительных высоких нагрузках».

Делаем соответствующий вывод: версия с 2-литровым мотором предпочтительнее для покупки. Такая машина будет надежнее и экономичнее, а разницу в динамике по сравнению с более мощной версией в гражданском режиме езды не все почувствуют. Если вам нужен бешеный «Форик» — покупайте версию с наддувными EJ25 мощностью 230 и 263 л.с., но учтите, что это менее долговечные моторы, боящиеся масляного голодания. Кроме того, такая машина будет, скорее всего, из-под «гонщика», «уставшая».

На двухлитровых машинах с пятиступенчатой механической коробкой передач есть понижающий ряд в трансмиссии. На прочих версиях такого нет. И механика, и автоматы (4 и 5-ступенчатые) считаются довольно надежными. Но если первая практически не требует внимание, то в АКП приходится менять масло через каждые 30 000 км. А каждые 50 000 км требуется замена масла в редукторах. Наверное, единственное проблемное место в трансмиссии — подвесной подшипник карданного вала.

Subaru Forester с турбонаддувом — настоящий волк в овечьей шкуре, компактный кроссовер с прытью спорткара. Если бы он еще был беспроблемным! Слабые места в рулевом управлении и подвеске — рейка, на версиях с электроусилителем требующая переборки через каждые 30 000 км, втулки и стойки стабилизаторов с аналогичным сроком службы. Самоподкачивающиеся задние амортизаторы, обеспечивающие постоянный клиренс, быстро выходят из строя на плохой дороге, и их меняют на обычные амортизаторы. И — опять повторю слова Стаса — многие владельцы, пересевшие на Forester c других японских кроссоверов этого класса, жалуются на недостаточную чувствительность тормозов. К этому приходится привыкать.

Nissan X-Trail

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«Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал» — эти слова Павла Когана можно приписать и бывшему шеф-дизайнеру Nissan Широ Накамура. Хотя следующее поколение X-Trail, T32, заметно округлилось — как голыш в морской воде. 700 000 рублей — средняя цена Nissan X-Trail второго поколения (T31), 2009–2011 годов. Реальный пробег — 120 000 — 150 000 км. Модель ценят за надежность, просторный салон и вместительный багажник. Это хороший вариант, если вы готовы простить машине немодную внешность.

В основном предлагаются автомобили с бензиновыми двигателями MR20D 2.0 (140 л.с.) и QR25DE 2.5 (169 л.с.), сочетающимися с вариатором. Реже встречаются версии с механикой или 6-ступенчатым автоматом. Последним комплектовались совсем уж редкие на нашем рынке дизельные машины с двумя версиями 2-литрового турбодизеля M9R (150 и 173 л.с.). Но если вы не избегаете дизелей, именно эти варианты самые интересные, практически без слабых мест.

Самым проблемным из двигателей считается 2-литровый бензиновый мотор: у некоторых экземпляров залегают поршневые кольца и расход масла превышает литр на тысячу километров. Кроме того, масло может течь из-под прокладки поддона, так что при выборе автомобиля его следует обязательно посмотреть на подъемнике. Может подтекать у двухлитровых машин и антифриз по стыкам расширительного бачка и из-под прокладки термостата. И именно при таком пробеге, как у автомобилей в нашей выборке, у двухлитрового X-Trail может потребоваться замена цепи ГРМ и регулировка клапанов. При пробеге в 150 000 обычно требует внимания и рулевая рейка.

Ни механическая коробка передач, ни автомат Jatco JF613E не считаются проблемными, в отличие от вариатора Jatco JF011E. Если покупаете машину с вариатором, его стоит проверить во всех режимах, а после покупки на всякий случай заменить трансмиссионную жидкость Nissan CVT Fluid вместе с фильтром и повторять процедуру каждые 60 000 км. И, конечно, не воображать, что X-Trail — настоящий внедорожник, а не паркетник. Длительные пробуксовки выводят из строя муфту полного привода, грязь и песок убивают опорные подшипники, броды — блок ABS. Нормальным явлением для этой модели считаются стучащие об опоры пластиковые кожухи передних амортизаторов.

Mitsubishi Outlander

Располагая 700 000 рублей, можно присмотреться и к Mitsubishi Outlander второго поколения — тому, который носит индекс XL. Эти машины выпускали с 2007 по 2012 годы, и под наш бюджет подходят самые «свежие» экземпляры 2009–2010 годов, с пробегом до 150 000 км.

Полный привод на Аутлендере второго поколения был доступен только с бензиновыми двигателями 2.4 мощностью 170 л.с. и 3.0 мощностью 220 л.с. Последний агрегатировался с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. 2.4, как и 2.0, шел с вариатором либо 5-ступенчатой механикой. Впрочем, машин с МКП на рынке мало. С дизелями эта модель в России не продавалась.

Двигатели 2.0 и 2.4 считаются одинаково надежными. В приводе ГРМ у них используется так называемая беззазорная цепь, не требующая замены. А в остальном двигатели требуют только регулярной замены масла с фильтрами (каждые 15 000 км). И абсолютно спокойно работают на 92-м бензине. На двигателе V6 изначально дребезжал блок заслона во впускном коллекторе с изменяемой длиной, но по этому узлу проводили отзывную акцию. Будете присматриваться к такой машине — поинтересуйтесь у продавца, ездил ли он по отзыву.

В массовом порядке меняли на Аутлендерах и вариатор Jatco — до внесения в конструкцию изменений в 2008 году. Чтобы он дольше служил, сервисмены рекомендуют каждые два года или 60 000 км менять трансмиссионную жидкость и фильтр. Такой же интервал замены масла следует соблюдать и для шестиступенчатого автомата. Если же найдете машину с механикой, масло стоит поменять разве что в превентивном порядке.

В трансмиссии слабых мест почти нет, за исключением подвесного подшипника, который изнашивается после 100 000 км и меняется вместе с карданным валом. Электронно-управляемая многодисковая фрикционная муфта может перегреться только на серьезном бездорожье.

По подвеске основные нарекания только к передним стойкам и ступичным подшипникам. Стойки и втулки стабилизаторов легко выхаживают за сотню.

На трехлитровых машинах в два-три раза чаше приходится менять тормозные диски. И на всех версиях при езде с полной нагрузкой проседают пружины. А Аутлендер провоцирует перевезти что-нибудь крупногабаритное и тяжелое откидным задним бортом и пластиковыми ребрами на полу багажника. Да еще из-за недостаточно жесткого кузова со временем «уходят» углы развала колес и трескаются стекла. Впрочем, это характерно для машин до 2010 года. Сам металл кузова противостоит коррозии хорошо, но лакокрасочное покрытие слабое — как у всех «японцев».

Дорестайлинговый Mitsubishi Outlander второго поколения — автомобиль простой, и по виду, и по содержанию. Если хотите, чтобы он выглядел посовременнее, ищите рестайлинговую версию — с большой трапецией решетки радиатора на носу. Одновременно в салоне улучшили отделку, а в самой дорогой версии Ultimate начали ставить сенсорный дисплей, навигационную систему и камеру заднего вида. Плюс немного форсировали двигатели.

Kia Sportage

Время, когда корейские машины были дешевле японских, давно прошло. На вторичном рынке Kia Sportage стоит столько же, сколько и конкуренты тех же лет выпуска. За 700 000 рублей можно приобрести кроссовер 2011 года с пробегом под 150 000 км. Это будет автомобиль третьего поколения, созданный на одной платформе с Hyundai ix35.

На российском рынке Спортейдж оснащался, в основном, бензиновым двигателем G4KD 2.0 мощностью 150 л.с., сочетавшимся с 6-ступенчатыми коробками передач, механической или автоматической. Крайне редко на вторичном рынке встречаются версии с дизельным двигателем 2.0 мощностью 136 л.с., а 184-сильная и 261-сильная модификации у нас не представлены вовсе.

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Разумеется, 2-литровый двигатель не наделяет этот кроссовер ураганной динамикой, и расход топлива достигает 12 литров в городском режиме, однако мотор считается довольно надежным при своевременном техобслуживании. Не особо критикуют и коробки передач. Правда, на машинах с автоматами иногда встречались нарушения в алгоритме работы электронного блока, но они не обездвиживали кроссовер. На автомобилях 2010–2011 годов компания проводила замену МКП по гарантии (коробки выходили из строя после 30–40 000 км). Будете рассматривать машину с механикой, поинтересуйтесь у владельца, что он знает об этой истории.

На автомобилях тех же лет быстро изнашивались и шлицевые соединения промежуточного вала, правого привода, раздаточной коробки и коробки передач. Из-за коррозии шлицы просто «слизывались», лишая машину полного привода. Однако и здесь на помощь приходил гарантийный ремонт.

Другие слабые места аналогичным тем, что встречаются у конкурентов: слабоваты задние пружины, быстро проседающие под большой нагрузкой, часто выходящие из строя задние стойки стабилизатора, постукивающая рулевая рейка, мутные и запотевающие фары головного света. И именно для этой модели характерны трещины ветрового стекла в зоне обогрева. Его рекомендуют отключать. Также многие критикуют пластиковую накладку под стеклом, замерзающую и стучащую на морозе. И слишком широкие стойки стекла, частично перекрывающие обзор. Впрочем, это недостаток не только этого кроссовера.

Самый современный на вид автомобиль из подборки, с самым современным (и удобным) интерьером — Kia Sportage третьего поколения. Но «болячек» у модели хватает: не пренебрегайте квалифицированной диагностикой. Многие владельцы автомобилей с кожаным салоном недовольны качеством кожи: она быстро вытирается. На машинах до 2012 года неудачно расположена ручка управления микролифтом водительского сиденья — его то и дело задеваешь при посадке или высадке.

Зато кузовной металл неплохо противостоит коррозии и лакокрасочное покрытие у «корейца» лучше, чем у «японцев».

Что же выбрать?

При правильном подходе любой из перечисленных автомобилей может долго радовать очередного владельца: 700 000 рублей — достаточная сумма для покупки хорошей машины. Главное — не спешить с выбором, провести всестороннюю диагностику у квалифицированных сервисменов и проверить юридическую чистоту понравившегося экземпляра.