10 главных новинок весны 2020

Ждем УАЗ Пикап c автоматом, новые Volkswagen Polo, Jetta и Passat, Skoda Rapid, Kia Mohave, Opel Grandland X, Mitsubishi ASX — и не только их.

Audi А4

Kia Mohave

Ингольштадская «четверка» в России расходится не особо бойко — продажи BMW 3-й серии и Мерседеса С-класса идут лучше. Может, появление рестайлинговой версии изменит ситуацию? Это не какой-нибудь скромный фейслифтинг — почти все детали кузова новые. А вот в салоне изменений почти нет. Главной новостью стало появление более крупного экрана мультимедийки. По шасси изменений тоже нет, а вот моторная гамма изменилась: вместо базового 1,4-литрового турбоагрегата предложили двухлитровый (150 либо 190 л.с.). Правда, какой будет линейка двигателей на нашем рынке, пока неясно.

Cadillac XT6

Cadillac XT6

Американский люкс-бренд в последнее время активизировался: в феврале стартовали продажи обновленного среднеразмерного кроссовера ХТ5, а уже в марте к первым клиентам отправится полноразмерный ХТ6. Его главная особенность — салон с тремя рядами сидений. Доступная в Америке версия с атмосферником V6 в Россию не приехала — единственно возможным двигателем у нас будет двухлитровая «турбочетверка» мощностью 200 л.с. С точки зрения налогов это хорошо, но вот статусности такое ограничение не добавляет. Все конкуренты (в первую очередь это Lexus RX350L, Infiniti QX60, Volvo XC90) предлагаются с более мощными моторами.

Kia Mohave

Kia Mohave

Флагманский паркетник Kia Telluride корейцы к нам везти так и не сподобились. Вместо него решено продавать глубоко модернизированный рамный внедорожник Mohave. Автомобиль получил импозантный экстерьер с хищными глазками оптики и полностью переработанный салон, современную мультимедиасистему с голосовым управлением и 12,3-дюймовым экраном, а также проекционный дисплей. Из технических новшеств стоит отметить появление электроусилителя руля взамен ГУРа. Мотор один-единственный — только дизельный V6 3.0 (249 л.с.).

Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX

ASX был обновлен в марте прошлого года, однако в переработанном виде в России он появится лишь в апреле 2020-го. Автомобиль получил новый «фейс», выдержанный в свежем для «трех бриллиантов» стиле Dynamic Shield. Вид сзади изменился не так значительно. В салоне новшеств тоже не много — главным стала мультимедийка с увеличенной диагональю экрана. Про моторы официальных данных пока нет, но, скорее всего, ASX по-прежнему будет предлагаться с атмосферниками 1.6 (117 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).

Opel Grandland X

Opel Grandland X

Возвращение Опеля в Россию проходит не без накладок: сначала говорилось, что кроссовер Grandland X (пока это будет единственная легковая модель марки на нашем рынке) появится осенью 2019-го, потом — зимой, а теперь старт продаж анонсирован на март. Надеемся, больше отсрочек не будет. Автомобиль построен на общей платформе с французскими Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross, что подразумевает передний привод. Трансмиссию 4х4 не получить даже за доплату. Силовой агрегат тоже один: 1,6-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Skoda Rapid

Skoda Rapid

Прошлой осенью в Шкоде заговорили о новом поколении Rapid. На деле же оказалось, что мы получим глубоко модернизированный лифтбек нынешней генерации. Экстерьер стал современнее, равно как и салон: теперь топ-версии щеголяют виртуальной приборной панелью. Простор для ног на втором ряду и объем багажника Рапида огромны и по-прежнему недостижимы для одноклассников. Линейка двигателей не изменилась: атмосферник 1.6 (90 либо 110 л.с.) и турбомотор 1.4 (125 л.с.). С первым сочетается пятиступенчатая механика либо шестиступенчатый автомат, со вторым — семиступенчатый робот DSG.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

Смена заслуженному фольксвагеновскому седану напрашивается давно. Поначалу считалось, что его наследником станет локализованный вариант бразильского VW Virtus, но все оказалось прозаичнее: новым Polo будет перелицованный Rapid. Выполненный в духе Джетты импозантный передок придает облику Polo статусности. К тому же в базовое оснащение включили светодиодные фары — солидно. Но кузов типа лифтбек сразу дает понять, откуда уши растут. В салоне различий еще меньше — отличить Volkswagen от Шкоды можно с некоторыми сложностями. Силовые агрегаты тоже как у Шкоды.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta

Выдержав почти двухлетнюю паузу, в Россию возвращается VW Jetta. Машина стала больше — длина кузова перевалила за отметку 4,7 м. Да и внешность теперь более «взрослая». При этом конструкция шасси упростилась: вместо задней независимой подвески используется упругая балка. Базовым двигателем станет 1,6-литровый 110-сильный атмосферник, с которым в паре работает механика либо классический автомат. А вот с 1,4-литровым 150-сильным турбомотором доступен только гидромеханический автомат.

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Рестайлинговая версия флагманской модели из Вольфсбурга подзадержалась — она должна была приехать в Россию в конце прошлого года. Теперь вот ждем весной. Кстати, свежий Passat будет доступен исключительно с кузовом седан — практичные универсалы решено больше не поставлять ввиду скромного спроса. Помимо изменений в экстерьере и интерьере VW предлагает и ряд нового оборудования, в числе которого — продвинутый автопилот, способный держать машину точно посередине полосы, и мультимедийка с расширенным функционалом. Машина будет доступна с бензиновыми турбомоторами: 1.4 (150 л.с.) и 2.0 (190 л.с.).

УАЗ Пикап

УАЗ Пикап

Шестиступенчатый автомат Punch Powerglide преобразил Патриот — он стал менее вибронагруженным и более удобным в повседневной эксплуатации. Следующий шаг — имплантация этой коробки передач в пикап. Начало выпуска таких машин анонсировано на апрель. Кстати, ульяновский пикап по итогам 2019 года стал самым популярным в своем сегменте. Причем объем реализации по сравнению с 2018-м увеличился на 10%. Есть надежда, что появление двухпедальной версии увеличит спрос.

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Фото: «За рулем» и фирмы-производители