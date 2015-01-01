7 полезных приложений для путешествий

1. izi.TRAVEL гид-путеводитель (Android и iOS)

Это приложение знает обо всех местах, которые представляют интерес. Исходя из местоположения, оно отбирает самые полезные сведения и озвучивает эту информацию. Достаточно подключить смартфон по Bluetooth к мультимедийной системе автомобиля. Приложение доступно и на русском. Можно заранее скачать нужную аудиокнигу или тур. А еще есть быстрый доступ к местным историям с помощью QR-кодов и цифровой клавиатуры.

Можно ли ехать за город на каршеринге? — обсуждение на форуме «За рулем»

2. Roadtrippers (Android и iOS)

Укажите Roadtrippers свое местонахождение и пункт назначения, даты поездки и что вас интересует в этом путешествии — и приложение само построит для вас маршрут. Roadtrippers поможет найти необычные достопримечательности, рестораны, музеи, парки развлечений, турбазы и многое другое. Приложение также учитывает пожелания пользователя, если он указал, куда хотел бы попасть. Минус — приложение представлено лишь на английском языке.

3. TravelSpend (Android и iOS)

Это удобное приложение, чтобы отслеживать и делить расходы в групповой поездке. Аналогичное неплохое приложение: Splitwise (Android и iOS).

4. Slide2Talk (Android)

Это приложение пригодится, если вы путешествуете на нескольких машинах и у вас нет раций. Теперь есть. Интернет не нужен. Разговаривайте с попутчиками по Wi-Fi. В любой Wi-Fi-сети или в мобильной точке доступа входящие аудиосообщения автоматически воспроизводятся через динамик или гарнитуру.

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Если ребенок подсел на какой-то мультсериал, имеет смысл поискать игру по его мотивам. Тогда он гарантированно увлечется игрой с любимыми персонажами. Такие игры существуют для самых популярных мультиков: «Три кота», «Вспыш и чудо-машинки», «Фиксики», «Робокар Поли» и т.д.





5. «Веселая сортировка» (Android)

Это «залипашка» для самых маленьких (до 5 лет). Учит группировать предметы по определенным признакам (цветам, формам, размерам и т.д.). А еще — определять место обитания животных, различать их количество. Все это полезно для развития логики и мышления. Так что игра не только увлечет ребенка, но и научит чему-то новому.

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Совет. Если ваше путешествие на автомобиле, то не стоит скачивать игры, в которых задействуется акселерометр. Этот прибор измеряет ускорение и позволяет смартфону определять характеристики движения и положения в пространстве. Другими словами, не нужно скачивать приложения, в которых управление осуществляется наклоном смартфона. В автомобиле и так качает — это помешает игре и может даже вывести из себя. Другое дело, если путешествие предстоит на поезде или корабле.





6. Безопасность в пути: для детей (Android)

Очень полезная обучалка для детей постарше (6–8 лет). С ее помощью ребенок узнает основы безопасного поведения на дороге. Различные дорожные сюжеты представлены в игровой форме. Задания несложные, но очень полезные.





7. «Моя очень голодная гусеница» (Android).

А эта замечательная залипательная игра напоминает легендарную «тамагочи». Только в этом случае придется заботиться о гусенице: кормить, ухаживать, развивать, укрывать листочком от дерева на время сна... Такие манипуляции надолго отвлекут от однообразного пейзажа за окном. Конечно, аналогичных по сюжету игр масса. Эта не самая популярная, но качественная.

Имейте в виду, что у всех представленных выше приложений есть как минимум несколько аналогов от других разработчиков. Наверняка найдете то, что вам визуально окажется приятнее. Увлекательных вам путешествий!