Косяк мелкий, но досадный. Хотя владельцы нашли способ его исправить.

Вопрос с форума «За рулем» (мы периодически на них отвечаем):

Материалы по теме Rio, Vesta и Rapid: тест популярных седанов

— В статье по итогам теста популярных седанов Rio, Vesta и Rapid сказано, что у Весты спойлер утяжелил крышку багажника, вследствие чего при нажатии кнопки она не поднимается, а защелкивается обратно. Это серийный просчет или недостаток конкретного образца?

— Это серийный просчет для комплектации Exclusive — ведь только ей полагается спойлер. Недавно я ездил на другой «эксклюзивной» Весте — эффект тот же: крышка багажника после разблокировки замка не поднималась, а защелкивалась обратно. Но и без спойлера крышка лишь отпирается, а не поднимается.

Багажник у Весты вместительный, и открыть его можно тремя способами. Жаль, отделан небрежно — обивка по краям топорщится, обнажая голый металл. Утяжеленная опционным спойлером крышка после нажатия кнопки открывания защелкивается обратно — приходится сопровождать подъем рукой. Мелкие обидные косяки!

Конструкцией Весты предусмотрена возможность регулировки преднатяга пружин, но даже самое «тугое» положение не спасает. Бывалые советуют заменить пружины на аналогичные от ВАЗ‑2110 или натянуть внутри штатных дополнительные пружинки . При случае проверим.

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