9500 км за 12 дней: от Владивостока до Москвы за рулем минивэна





Утро встретило нулем градусов на термометре и инеем на машине. Как будто и не было курортного Владивостока с теплом за +20 еще пару дней назад. Посетовал было на отсутствие обогрева руля в Зафире, но тут же реабилитировал ее за наличие Webasto. Нажал кнопку на пульте, и машина в ожидании нас начала разогреваться.





Сервис

В «Уюте» не оказалось ни горячей воды, ни холодной — только ледяная. После такого умывания тепло покажется везде. Вообще, элементарный быт вдоль всех российских трасс — это большая проблема. Под красивыми вывесками сетевых заправок есть Google Pay и хорошая кофемашина. А туалет — деревянный домик из средневековья с антуражем камеры пыток.





Эстакады есть почти на каждой площадке отдыха. Но на легковушке заедешь не на все. Тут, например, очень высокие стальные отбортовки.

Питание

С питанием тоже не всё ладно. Традиционные хот-доги на АЗС в наличии только в городах. Ими не будешь питаться постоянно, но для неподготовленных желудков они хотя бы гарантия качества. В кафе для дальнобойщиков сытно, недорого и разнообразно. Нам, как и большинству, в самый раз. А кто-то придет в ужас от клеенок на столах, тарелок со сколами еще советских времен, замызганных меню. Если сядешь вкушать на улице, то и пробегающую крысу увидеть можно. Зато колорит!

Zafira: и сервис, и уют

Отпуск не отменяет работу. По пути дважды приходилось браться за ноутбук. На втором ряду, в откинутом кресле с двумя подлокотниками, отлично пишется. Розетка в основании переднего сиденья резво заряжает даже компьютер, не говоря о смартфоне. Не ожидал, что в Зафире бесключевой доступ по-премиальному срабатывает на всех пяти дверях, что очень удобно.

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Нам же сильно скрашивает быт Zafira. Проход на второй ряд — бесценно! Можно переодеться, порыться в припасах, поработать, разложив столик. Спать же удобнее спереди, где даже рослому человеку можно устроиться в кресле с ногами, а развитая дверная карта и передняя панель дают массу вариантов опоры для ног. Плюс примитивный, исключительно силами валика поясничной поддержки, но всё-таки разгоняющий кровь массаж. В обычном положении водителя и пассажира сиденья устраивают полностью. До идеала хотелось бы добавить по второму откидному подлокотнику со стороны двери, которыми радует Volkswagen Multivan.





Дверная карта с бездонными карманами вместит запас провизии и воды на пару дней. А охладить напитки можно в верхнем бардачке. Под кофе и маленькие бутылки есть подстаканники под ветровым стеклом, но к ним нужно тянуться.





Прощание с летом

В 2010 году на трассе напротив поселка Жанна местные нелюди жестоко убили мотопутешественника из Нижнего Новгорода. Ни за что. Теперь здесь скромный памятник всем невинно убиенным в пути. Каждый год со всех концов страны стартует и идет эстафетой сюда мотопробег «Волна памяти». Мы с женой не отъезжали с ним далеко от Москвы, но на финальной точке довелось побывать теперь — на машине.

После Сковородино резко наступила осень. Зеленый цвет окрестных пейзажей обильно разбавили желтый, красный, оранжевый. Красотища-то какая: пламя осени, сопки, реки, нить дороги! Повезло и с погодой: до самого Байкала было солнечно. В Бурятии и вовсе наступил курорт, машина показывала до +26. Леса сменились на степи, деревни стали чаще стоять вдоль трассы, попались и мини-серпантины.





Заметно упал темп. Ремонты после Читы и в Бурятии — самые безобразные. Суммарно набралось 20–30 км, на которых трасса разбита до полного отсутствия асфальта. Во всех этих местах активно работают дорожники. Но нормальных временных дорог нет. Машины крадутся с пешеходной скоростью по смеси из глины, песка и камней (местами приличных размеров). Опелю не хватает 155 мм клиренса, и в нескольких местах цепляем стальной защитой двигателя что-то не очень приятное. Фурам не слаще. Запаса для маневров у них нет, и кое-где тягачи чиркают картером заднего моста. Позорище! Интересно, по смете здесь на организацию объезда спустили столько же денег, сколько и в Приморье?





Отстрадав без ущерба для машины ремонты Бурятии, вырываемся после Улан-Удэ на идеальный асфальт. С появившимся обилием камер на среднюю скорость вне населенных пунктов. Штрафы за которую, как мы услышим спустя пару дней по радио, ГИБДД наконец выписывать перестала. В густом тумане и темноте пересекаем границу Иркутской области и останавливаемся в гостинице на берегу Байкала. На здешние красоты выделяем два полноценных дня: сбросим поднакопившуюся усталость.









Признаюсь честно: ждал на пути всякого треша. Но асфальт почти везде отличный. А это пешеходный мост на границе Бурятии и Иркутской области.

Напряжение растет





От Иркутска до Москвы нам нужно доехать за пять дней. Красоты и достопримечательности мимо, всё внимание дороге. Впервые с обхода Уссурийска выезжаем на четырехполосную трассу. Она недолгая, до Ангарска, но облегчение дает.





Шины — груз официальный. А Honda, судя по всему, «подработка». И таких фур нам встретилось немало.





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По-честному, жаловаться на ширину дорог за 4000 км от Владивостока до Иркутска не стоит. Где одна полоса, там трафик невелик и обгоны разрешены практически везде. А на всех затяжных подъемах вверх идет две полосы, позволяя опередить тихоходов.





Сильного увеличения потока пока нет, но дорога стала сложнее. Больше населенных пунктов с ограничением до 40 км/ч и камерами. Несколько пересечений с Транссибом — еще без мостов, с обычными переездами. После Байкала начали попадаться аварии, причем серьезные. Накануне нашего выезда из Иркутска дети пострадали в ДТП со школьным автобусом. Своими глазами всего за 300 км увидели последствия еще трех. Под списание ушли легковушка, ГАЗель и фура. Судя по виду, не без пострадавших.

В Сибири переносные камеры устанавливают в запирающихся ящиках. Дислокация постоянная, но радара на ней может и не быть.





Невольно становишься осторожнее, что подтверждает расход топлива. До Читы при средней скорости 92–95 км/ч Zafira потребляла 9,3–9,4 л/100 км. Рваный ритм с ремонтами и прочими задержками от Читы до Байкала скорость снизил сильно (78 км/ч на этом перегоне), а расход — незначительно (до 8,7 л/100 км).





Отрезок Иркутск — Красноярск при высокой средней 87 км/ч мы прошли с аппетитом 7,8 л на сотню. Тут сыграла роль не только равномерность движения, но и выровнявшийся рельеф. Лучшим результатом из всех перегонов у нас было 7,3 л/100 км.





После Красноярска дорога стала больше напоминать родной столичный регион и соседние области. Пошла разметка «с подлянками»: видишь пунктир, выходишь на встречку, а оказывается, что за его протяженность успеть без нарушения можно только на суперкаре. Zafira для своих 150 дизельных сил и немаленькой массы, считаю, легка на подъем, но здесь она бессильна.





Каждый съезд с федеральной трассы тоже закатан в свежий асфальт и размечен. Но в подавляющем большинстве случаев метров на 5–10. А потом — традиционные «направления». Такие ведут к большинству достопримечательностей и населенных пунктов.





Местные всё так же прут через сплошную, как им хочется. Трафик стал плотнее, и такое поведение начало напрягать. Особенно жалеешь, что на Опеле неполноценный адаптивный «круиз». В пробке он не работает, да и в движении заданную дистанцию поддерживает не всегда: не умеет пользоваться тормозами.





Из хорошего — невиданно демократичная разметка в зоне протяженных ремонтов. Там, где активных работ нет, разрешен обгон и 70 км/ч. Даже не верится, что такое бывает!

Почти дома





Это ощущение возникло уже в Новосибирске, который нам напомнил дособянинскую, ещё не «похорошевшую» Москву. Интриговал местный музей мировой погребальной культуры. Жаль, что открытие в 11 утра не оставило шансов его посетить. От самого Байкала высматривали вдоль трассы торговлю ягодами, но не нашли. Запаслись ими на центральном рынке. Настоящем, а не том, что в пафосно-плиточной столице.





Милая скульптура городового с собакой в Омске.

Но ничего, о нынешнем виде Москвы нам через несколько часов напомнил — внезапно! — центр Омска. Не знаю, сколько раз за сезон здесь меняют бордюры, но улица Ленина с окрестностями не потерялась бы и в столице. Кафе и ресторанов в радиусе километра хватило бы на весь город сразу. Молодежь стильная, подростки на скейтбордах. Мем «Не пытайтесь покинуть Омск» мы, глядя на город, не разделили. Перекусив и погуляв, всё же покинули его.





Город Ишим идеально подошел под ночевку по километражу. Тысяча от Новосибирска плюс экономия двух часов на смене поясов. Остановка здесь изначально предполагалась предпоследней на маршруте. Дальше ехать в Москву можно двумя дорогами равной протяженности.





Южная — через Челябинск, Уфу, Казань и Нижний Новгород — дает гарантию отличного асфальта, но и запредельного трафика. Последний фактор оказался сильнее, и мы выбираем северный путь через Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Кострому и Ярославль. Логика подсказывает риски, обратные южному маршруту: машин почти не будет, а с покрытием может не повезти.





Рискнуть решаем и в другом. Уже хочется домой, а потому едем без последней ночевки. Забегая вперед, скажу, что наша ставка сыграла. Львиная доля фур ушла южнее, а асфальт так и остался до Москвы практически идеальным. Жалеть пришлось разве что об отсутствии превосходной разметки, как на трассе «Амур».

Последний рывок

Мы же пока не знаем о своей удаче и удивляемся пейзажам Тюменской области. Диванное воображение рисовало нефтяной регион. На деле по залитым солнцем полям (конец сентября на дворе) снуют комбайны, а на трассе то и дело обгоняешь зерновозы. Ау, Яндекс, мы точно не на Кубани?









На объездной Тюмени снова хочется в недоумении протереть глаза. Десяток полос, развязки, а в чистом поле — человейники с московскими зазорчиками между домами и припаркованными машинами. Хотя чему удивляться? Понимаем. Сочувствуем.





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Перегон в 300 км между Тюменью и Екатеринбургом через несколько лет будет полностью четырехполосным. Сейчас готово примерно две трети. Реконструкция масштабная, трафик приличный, и мы суммарно теряем часа полтора на реверсивных светофорах. Дождь и плотный поток около уральской столицы накидывают ещё несколько десятков минут к расчетному времени прибытия. Вырвавшись из объятий Екатеринбурга, препятствий уже не встречаем: перевалило за 21:00, и трасса замирает.





За полсотни километров до Перми начинается автобан с лимитом 110 км/ч. На заправке близ города к нам подходит посоветоваться водитель из остановившейся рядом Самары с номерами Свердловской области. Ему тоже на Москву, и сомнения те же, что у нас сутками раньше: не будет ли в Кировской и Костромской областях танкодрома? Высказали свои соображения по поводу пробок после Казани, и вазовский хэтч прилип за нами ещё на сотни километров. Пожалуйста, нам не жалко.





Под утро вместо кофе нас взбодрил вид прилегшей на обочину фуры. Задремал. К счастью, с минимальными последствиями. Оставшиеся несколько часов до дома пролетели, и мы финишировали через 28 часов после старта в Ишиме.

ИТОГИ

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Машина показала себя отлично, мы тоже не сплоховали. План по впечатлениям перевыполнен с лихвой. И сплошь со знаком «плюс». Особенно не ожидал увидеть в столь хорошем состоянии дороги — и ремонт везде, где они заметно изношены. Как минимум на федеральных трассах сарказм по поводу российского асфальта уже не актуален. На абсолютно любой машине можно смело ехать до Байкала, и жалко её не будет. Да и через всю страну тоже, если не забывать кое-где притормаживать. Только снобизм в отношении еды и туалетов оставьте дома.





Мы же маршрут обязательно повторим. Только уже без железки. Правый руль, что ли, купить во Владивостоке?





Финишная статистика. Zafira точно посчитала расход: по чекам вышло 8,3 л/100 км.

Расходы за пробег

Статья Сумма, руб Транспортировка машины 83 000 Авиабилеты на двоих 32 500 ДТ (средний расход 8,3 л/100 км) 42 950 Проживание 71 110 Питание 36 000 Экскурсии и развлечения по вкусу Итого: 265 560





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Фото: Светлана Ходос