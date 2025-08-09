Проверенный мотор, надежный автомат — а что изменилось у популярного в РФ «японца»?

Вышло новое, третье поколение кроссовера Mazda CX‑5

Выпустив за последние годы целый выводок кроссоверов с двухзначными цифровыми индексами, Mazda не забыла и о модели CX‑5.

Фирменная эмблема осталась только спереди. На руле и пятой двери теперь просто написано название марки.

Некогда предполагалось снять ее с конвейера, но вот представлена машина третьего поколения.

Экстерьер Mazda CX‑5

Длина и колесная база выросли на 115 мм. В ширину кроссовер прибавил 15 мм, в высоту – 20 мм.

Автомобиль сохранил характерные линии бокового остекления и решетки радиатора. Оптику заметно переработали.

Объем багажника Mazda CX‑5 в третьем поколении вырос с 522 до 583 л.

Интерьер Mazda CX‑5

Внутри стало просторнее.

Комбинация приборов теперь только цифровая. Медиасистема – с экраном на 12,9 или 15,6 дюйма. В него перенесено управление всеми функциями, включая климат-контроль. На этом фоне анахронизмом выглядит «физический» рычаг коробки передач.

Агрегаты Mazda CX‑5

Двигатель пока заявлен только один – давно знакомый атмосферник Skyactiv 2.5. В Европе он выдает смешные для его объема 141 л. с. при степени сжатия 13:1.

Салон утратил фирменные черты Мазды.

Мотор дополнен «мягкогибридной» надстройкой со стартер-генератором. Его вклад – всего 7 «лошадей» при разгоне. Поэтому, прибавив в массе около 200 кг, Mazda не поражает динамикой: 10,5 секунды до «сотни» в переднеприводном исполнении и 10,9 секунды в полноприводном. Тут играет роль и сохранение прежней коробки передач: в автомате из линейки Skyactiv всего шесть передач.

А вот в США тот же двигатель 2.5 полносильный – развивает 190 л. с. Он сочетается только с полным приводом, электрического довеска у тамошней СХ‑5 нет.

