А вы знали, что престижный советский ЗИМ мог купить кто угодно?

ЗИМ (ГАЗ‑12) можно было купить за 40 тысяч рублей

В СССР 50‑х годов никаких автомобилей в свободной продаже фактически не было.

Исключением стал престижнейший и дорогущий ЗИМ (ГАЗ‑12). Стоил он 40 тысяч рублей, в то время как Москвич ценился в 9 тысяч, а Победа – в 16 тысяч рублей. При средней зарплате на производстве порядка 800 рублей купить такую машину в личное пользование могли очень немногие: неудивительно, что их знали наперечет.

Статистика говорит о том, что среди частных владельцев ЗИМов на рубеже 1953–1955 годов были 16 ученых, 10 писателей, 5 артистов и даже… одна домохозяйка! Современники вспоминали, что на такой машине ездил драматург Виктор Розов, а также артист Игорь Ильинский.

Но чаще ЗИМы выдавали как служебные номенклатуре среднего уровня – министрам, директорам крупных предприятий, начальникам главков и так далее.

