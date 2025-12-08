Кухня, спальня, санузел — в этой ГАЗели можно жить: как она устроена

«За рулем» показал серийный автодом на базе ГАЗели NN

Из газовского автодома, созданного на шасси ГАЗели NN, не хочется выходить – настолько в нем все продумано и аккуратно.

На раму монтируется куб из пластиковых панелей: решение простое и технологичное, но в отличие от автодомов на базе цельнометаллических фургонов, кабина не интегрирована в жилое пространство, и ни прохода, ни окошка в нее нет.

Под дверью жилого отсека – выдвижная лестница.

На внешние стороны вывели розетки и подвод для воды. А на крыше по правому борту имеется выдвижная маркиза, которой можно прикрыть от осадков и солнца зону у входа в кузов.

Но самое интересное внутри: ни одного сантиметра небольшого жилого пространства не пропадает зря. С таким удовольствием я не исследовал еще ни один номер в гостинице, сколько бы звезд в ней ни было!

Столик оснащен электроприводом и опускается вниз для создания третьего спального места.

На каждом окне – выдвижная москитная сетка. Аэродинамический колпак над кабиной – одновременно и дополнительное отделение, в том числе для подушек, которые образуют кровать на сложенном столике.

Сразу при входе установлен электрощит, на который вывели управление светом и климатической системой, которая у жилого модуля независимая. Здесь же, рядом с кабиной, оборудована душевая комната с туалетом. Конечно, в ней тесновато. Но всё же это не туалет в самолете – места хватает, встать можно в полный рост.

Столик в «кают-компании» способен уехать вниз, став основой для третьего спального места. Первые два образуются друг над другом из подушки и спинки дивана.

Кухня оборудована газовой плиткой, раковиной и холодильником. Душ, раковина и туалет компактны. Но главное, что всё это есть и работает.

Все механизмы на первый взгляд основательные и не должны ломаться. При этом каких-то сверхусилий нигде прикладывать не нужно, а опускной столик и вовсе снабжен электроприводом.

Не забыли и про кухню, которую образуют маленькая раковина, газовая плитка и крохотный холодильник. Всё сделано из древесноволокнистых панелей МДФ, отделанных под темное дерево. Разумеется, варианты отделки могут быть разными.

Управление светом и микроклиматом выведено на пульт около входной двери. Снаружи есть розетки и подвод воды.

В этом автодоме и правда есть всё, что нужно в долгом путешествии. Однако сколько он будет стоить? Ответа у ГАЗа пока нет, но скорее всего цена будет в районе 4–4,5 млн рублей. Очень дорого, но если притащить европейский аналог на базе Мерседеса или Ситроена, то придется заплатить вдвое больше.

ГАЗель NN – автодом представили на выставке «Комтранс-2023».

Закрыть все дыры

Горьковский автозавод быстро переориентируется и закрывает освобождающиеся ниши, даже весьма специфические. Автодом ГАЗель NN – яркий тому пример. Хотя нам бы хотелось, чтобы помимо ГАЗа подобную технику делали и другие производители. Тогда и цены будут пониже.

У ГАЗели NN есть еще одна модификация – комфортабельный и быстрый реанимобиль.