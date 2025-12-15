Неизвестные УАЗы: об этих «буханках» все уже забыли
Отметим юбилей, вспомнив самые необычные и малоизвестные версии за всю историю ее долгой и, в общем, счастливой жизни.
Знаменитой ульяновской «буханке» уже 67 лет! Модель выпускается с 1958 года. По продолжительности жизни это семейство – в мировых лидерах.
Общее производство фургонов, микроавтобусов, санитарок и бортовых грузовичков (их некогда называли головастиками) давно перевалило за миллион. Их знают на всей территории бывшего СССР и, кстати — не только.
Конечно, автомобили с годами все-таки менялись, совершенствовали моторы и коробки передач, иные узлы и агрегаты. Но автомобили по сей день узнаваемы, их по-прежнему ценят за проходимость (хотя в былые годы выпускали и моноприводные версии – УАЗ-451), возможность обслуживать двигатель не выходя из теплого салона, что на большой территории нашей страны далеко немаловажно, и, конечно, за низкую цену.
Фото:Из архива «За рулем»
46
15.12.2025
Фото:Из архива «За рулем»
