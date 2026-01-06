#
Почему ломается один из самых массовых китайских вариаторов?

Эксперт «За рулем» перечислил слабые места китайского вариатора WanLiYang CVT7

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Илья Хлебушкин разобрал популярный китайский вариатор WanLiYang CVT7, который устанавливался на многие модели Chery и Lifan.

Коробка WanLiYang CVT7 – собственная разработка китайских инженеров, но с оглядкой на агрегаты Jatco и Aisin – причем не только на вариаторы, но и на классические гидроавтоматы.

Несмотря на добротные компоненты, на которые не жалели материалов, и на ресурсный гидротрансофрматор, коробка передач не отличается надежностью. Проблемы этот вариатор перенял от своих японских предшественников.


Илья Хлебушкин, «За рулем»:

– Чаще всего причиной выхода вариатора из строя после 80–100 тысяч км оказываются валы, соединяющие пары конусов. Для изменения положения конусов по отношению друг к другу в специальные канавки валов уложены шарики. Канавки разбиваются, шарики выпадают, и конус без полноценной опоры начинает болтаться.

Разлетевшиеся по внутренностям шарики добавляют разрухи – вариатор начинает работать с хрустом, как кофемолка. При появлении подобных симптомов движение необходимо тут же прекратить – и тогда ремонт будет менее дорогим.

Японские вариаторы Jatco когда-то тоже страдали подобной проблемой, но в момент появления китайского WLY CVT7 в них вместо шариков уже использовалась более удачная конструкция с роликами. К этому же позже пришли и китайские конструкторы – выпустив в 2018 году вариатор второго поколения WLY CVT18/25. Так что и в случае ремонта вариатора WLY CVT7 логичным и верным решением является замена шариков на ролики подходящих размеров.

Еще одним недолговечным местом являются подшипники, гул которых может появиться через 100–120 тысяч км. Конусные подшипники редукторной части меняются безболезненно – их внешняя обойма впрессовывается из корпуса вариатора. А вот шариковые подшипники шкивов могут разбить свои посадочные места: легкосплавные половинки корпуса вариатора придется менять, или устанавливать ремонтные втулки.

Еще больше технических подробностей о популярном вариаторе WLY CVT7 в январском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Шарики за ролики» из журнала «За рулем» № 1 за 2026 год.

0