Выбираем лучший коммерческий автомобиль — выигрываем Ладу!
Работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026 в разгаре. Напомним, в рамках этого увлекательного процесса наши читатели выбирают лучшие новые модели, появившиеся на автомобильном рынке России в 2025 году. У каждого участника народного голосования есть возможность выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!
Мы вкратце напомним, с чем предстоит иметь дело нашему жюри. Известно, что за 2025 год в России появилось 54 новых модели – в рамках премии мы разбили их на 10 классов. Тут учитываются только реальные новинки, без учета пополнений моторной гаммы и списка комплектаций, а также модели прокси-брендов, которые могли ранее продаваться у нас с «исконными» названиями, а в 2025-м дебютировали под новыми именами.
Сегодня рассмотрим один из классов, в котором за прошлый год произошло одно из самых существенных пополнений – сразу семь новых моделей! Это коммерческие автомобили:
Как думаете, кто из них станет полноправным игроком рынка коммерческих машин, а кто канет в Лету, едва мелькнув в новостях? Выбрать своего фаворита мы предлагаем вам сразу под этой публикацией, а затем перейти в большое онлайн-голосование – и определить лучшую новинку в каждом из 10 классов! Отметим, что «не угадать» тут невозможно – нам важно исключительно ваше личное мнение!
Именно в благодарность за потраченное на этот процесс время мы и разыграем среди всех участников голосования весьма ценный приз – новый автомобиль Lada Iskra SW Cross! Шанс есть у каждого!
Для участия в розыгрыше машины не забудьте при голосовании оставить свои контакты, чтобы мы могли найти счастливчика!
