Выбираем лучший коммерческий автомобиль — выигрываем Ладу!

Гран-при «За рулем»: в 2025 году в РФ появилось четыре новых коммерческих модели

Работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026 в разгаре. Напомним, в рамках этого увлекательного процесса наши читатели выбирают лучшие новые модели, появившиеся на автомобильном рынке России в 2025 году. У каждого участника народного голосования есть возможность выиграть автомобиль Lada Iskra SW Cross!

Мы вкратце напомним, с чем предстоит иметь дело нашему жюри. Известно, что за 2025 год в России появилось 54 новых модели – в рамках премии мы разбили их на 10 классов. Тут учитываются только реальные новинки, без учета пополнений моторной гаммы и списка комплектаций, а также модели прокси-брендов, которые могли ранее продаваться у нас с «исконными» названиями, а в 2025-м дебютировали под новыми именами.

Сегодня рассмотрим один из классов, в котором за прошлый год произошло одно из самых существенных пополнений – сразу семь новых моделей! Это коммерческие автомобили:

Sollers SF1, фургон, 136 л.с., задний привод Avior G10, фургон, 160 л.с., задний привод

Avior V90, фургон, 150 л.с., передний привод BAW MPV, фургон, 144 л. с., задний привод

Changan Star Truck, шасси с надстройками, 98 л.с., задний привод Dongfeng K-серии, фургон, 136 л.с., передний/задний привод

Junfeng Q-серии, шасси с надстройками, 146 л.с., задний привод

Как думаете, кто из них станет полноправным игроком рынка коммерческих машин, а кто канет в Лету, едва мелькнув в новостях? Выбрать своего фаворита мы предлагаем вам сразу под этой публикацией, а затем перейти в большое онлайн-голосование – и определить лучшую новинку в каждом из 10 классов! Отметим, что «не угадать» тут невозможно – нам важно исключительно ваше личное мнение!

Именно в благодарность за потраченное на этот процесс время мы и разыграем среди всех участников голосования весьма ценный приз – новый автомобиль Lada Iskra SW Cross! Шанс есть у каждого!

Для участия в розыгрыше машины не забудьте при голосовании оставить свои контакты, чтобы мы могли найти счастливчика!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.