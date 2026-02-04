#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
Добротный «кореец» — а что не так с тормозами?

Эксперт «За рулем» назвал причину биения на руле у седана Kia K5

2 литра и 7 проблем популярного мотора Hyundai (и Kia)

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Илья Хлебушкин раскрывает особенности эксплуатации и ремонта седанов Kia K5 – и, в частности, проливает свет на необычную проблему, с которой сталкиваются некоторые владельцы.

«Биение на руле – приговор легко коробящимся оригинальным тормозным дискам. Восстанавливать проточкой детали даже с небольшим износом резона мало – лучше сразу приобрести качественные диски известных специализированных фирм», – отметил эксперт, добавив, что передние тормозные колодки у K5 стираются примерно за 20–50 тысяч км, а задние – за 30–70 тысяч.
Напомним, седан Kia K5 дебютировал в 2019 году, а у нас продажи начались годом позже – машины для российского рынка производили на заводе «Автотор» в Калининграде с 2020 по 2022 годы.

Так насколько же этот седан, сменивший популярную Оптиму, унаследовал ее надежность?

Разговор об этом во всех деталях – в февральском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Ход на К5» из журнала «За рулем» № 02 за 2026 год.

Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
04.02.2026 
Фото:
«За рулем»
Отзывы о Kia K5 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia K5  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Очень простая, в целом, комфортная машина. Но с мнением редакции в части "спортседана" не согласен категорически - 2 л и 150 сил подходят только, чтобы ездить как унылый таксист. Любое нажатие педали газа вызывает такой натужный рев двигателя, что прибегать к этому инструменту не хочется вовсе. Я не понимаю, почему нельзя сделать отдельную кнопку обогрева боковых зеркал, зачем это совмещать с обогревом заднего стекла. и да, руль приходится держать крепко, любая неровность, особенно если в этот момент пытаешься ускориться - приводит к рывку руля в сторону.
+1