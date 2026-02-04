Добротный «кореец» — а что не так с тормозами?
Эксперт «За рулем» назвал причину биения на руле у седана Kia K5
В новом номере журнала «За рулем» эксперт Илья Хлебушкин раскрывает особенности эксплуатации и ремонта седанов Kia K5 – и, в частности, проливает свет на необычную проблему, с которой сталкиваются некоторые владельцы.
«Биение на руле – приговор легко коробящимся оригинальным тормозным дискам. Восстанавливать проточкой детали даже с небольшим износом резона мало – лучше сразу приобрести качественные диски известных специализированных фирм», – отметил эксперт, добавив, что передние тормозные колодки у K5 стираются примерно за 20–50 тысяч км, а задние – за 30–70 тысяч.
Напомним, седан Kia K5 дебютировал в 2019 году, а у нас продажи начались годом позже – машины для российского рынка производили на заводе «Автотор» в Калининграде с 2020 по 2022 годы.
Так насколько же этот седан, сменивший популярную Оптиму, унаследовал ее надежность?
Разговор об этом во всех деталях – в февральском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Ход на К5» из журнала «За рулем» № 02 за 2026 год.
5859
04.02.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Kia K5 (1)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Комментарий:
Очень простая, в целом, комфортная машина. Но с мнением редакции в части "спортседана" не согласен категорически - 2 л и 150 сил подходят только, чтобы ездить как унылый таксист. Любое нажатие педали газа вызывает такой натужный рев двигателя, что прибегать к этому инструменту не хочется вовсе. Я не понимаю, почему нельзя сделать отдельную кнопку обогрева боковых зеркал, зачем это совмещать с обогревом заднего стекла. и да, руль приходится держать крепко, любая неровность, особенно если в этот момент пытаешься ускориться - приводит к рывку руля в сторону.
+1