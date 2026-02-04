Добротный «кореец» — а что не так с тормозами?

Эксперт «За рулем» назвал причину биения на руле у седана Kia K5

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Илья Хлебушкин раскрывает особенности эксплуатации и ремонта седанов Kia K5 – и, в частности, проливает свет на необычную проблему, с которой сталкиваются некоторые владельцы.

«Биение на руле – приговор легко коробящимся оригинальным тормозным дискам. Восстанавливать проточкой детали даже с небольшим износом резона мало – лучше сразу приобрести качественные диски известных специализированных фирм», – отметил эксперт, добавив, что передние тормозные колодки у K5 стираются примерно за 20–50 тысяч км, а задние – за 30–70 тысяч.

Напомним, седан Kia K5 дебютировал в 2019 году, а у нас продажи начались годом позже – машины для российского рынка производили на заводе «Автотор» в Калининграде с 2020 по 2022 годы.

Так насколько же этот седан, сменивший популярную Оптиму, унаследовал ее надежность?

Разговор об этом во всех деталях – в февральском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Ход на К5» из журнала «За рулем» № 02 за 2026 год.