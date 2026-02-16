Гран-при
Omoda C7, Haval F7x, GAC GS4 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник популярных кроссоверов ценой от 3,7 млн

История и полный привод

Все три кроссовера – и Omoda C7, и Haval F7x, и GAC GS4 – с необычной историей. Например, полноприводную версию GS4 создали специально для экспортных рынков, включая российский – наши покупатели требовали модификацию со всеми ведущими, и китайцы пошли навстречу.

Полный привод, приемлемая цена — большой тест свежих китайских кроссоверов

Похожий сюжет с F7x. Прежняя купеобразная «семерка» пользовалась у нас высоким спросом, и клиенты фирмы бомбардировали Haval просьбами создать такую версию и на базе нового F7. В Китае подобной не было, и ее сделали специально под нас.

Поскольку бренд Omoda создан для зарубежных рынков, у себя на родине «семерка» продается под материнской маркой и зовется Chery Fulwin T7.

Как едут полноприводные Omoda C7, Haval F7x и GAC GS4 (и какой из этих кроссоверов стал победителем сравнительного теста «За рулем»), читайте по этой ссылке.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2026

Данные производителей

GAC GS4

Haval F7x

Omoda C7

Снаряженная / полная масса

1745 / 2045 кг

1830 / 2225 кг

1753 / 2185 кг

Время разгона 0–100 км/ч

7,5 с

9,4 c

11,4 c

Максимальная скорость

190 км/ч

190 км/ч

207 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 55 л

АИ-92...95 / 60 л

АИ-92...95 / 57 л

Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл

н.д. / н.д. / 9,2 л/100 км

н.д. / н.д. / 8,6 л/100 км

10,6 / 6,9 / 8,0 л/100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3/12

Р4/16

Р4/16

Рабочий объем

1991 см³

1998 см³

1598 см³

Мощность

170 кВт / 231 л. с. при 5250 об/мин

141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин

110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

380 Н·м при 1750– 4000 об/мин

320 Н·м при 1500–4000 об/мин

275 Н·м при 2000–3500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

А8

Р7

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII /з. х.

5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02

3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 /
0,64 / 3,87

Главная передача

н.д.

4,73–3,94

4,24–3,79

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

235/55 R19

235/55 R19

235/50 R19

Геометрическая проходимость

GAC GS4

Haval F7x

Omoda C7

Просвет, мм

a

180

185

180

b

210

235

190

c

185

210

195

Угол

α

24,0°

22,5°

22,5°

β

25,5°

27,0°

26,5°

γ

17,5°

19,0°

16,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

GAC GS4

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

95

Haval F7x

15 000 км** или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

165

Omoda C7

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

160

* ТО-1 проводится при пробеге 5000 км.

** ТО-1 проводится при пробеге 10 000 км.


Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

GAC GS4

Haval F7x

Omoda C7

Капот

85–95

90–100

105–145

Крыло переднее

75–85

95–115

95–100

Крыло заднее

75–80

90–110

95–115

Дверь передняя

80–95

85–95

95–125

Дверь задняя

75–95

90–100

95–125

Дверь багажника

90–95

90–95

105–145

Экспертная оценка автомобилей

Модель

GAC GS4

Haval F7x

Omoda C7

Рабочее место водителя

Сиденье

7

9

8

Органы управления

9

8

8

Обзор

9

8

8

Салон

Передняя часть

8

9

9

Задняя часть

8

9

9

Багажник

9

7

8

Ходовые качества

Динамика

9

8

7

Тормоза

9

8

8

Управляемость

9

8

8

Комфорт

Шум

8

8

9

Плавность хода

9

8

8

Климат

8

9

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

8

9

9

Эксплуатация

8

8

8

Промежуточная оценка

8,40

8,27

8,20

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

9

9

8

Выносливость

9

8

7

Ходы подвесок

8

8

9

Общая оценка

8,44

8,28

8,17

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

