Omoda C7, Haval F7x, GAC GS4 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник популярных кроссоверов ценой от 3,7 млн

История и полный привод

Все три кроссовера – и Omoda C7, и Haval F7x, и GAC GS4 – с необычной историей. Например, полноприводную версию GS4 создали специально для экспортных рынков, включая российский – наши покупатели требовали модификацию со всеми ведущими, и китайцы пошли навстречу.

Похожий сюжет с F7x. Прежняя купеобразная «семерка» пользовалась у нас высоким спросом, и клиенты фирмы бомбардировали Haval просьбами создать такую версию и на базе нового F7. В Китае подобной не было, и ее сделали специально под нас.

Поскольку бренд Omoda создан для зарубежных рынков, у себя на родине «семерка» продается под материнской маркой и зовется Chery Fulwin T7.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2026

Данные производителей

GAC GS4 Haval F7x Omoda C7 Снаряженная / полная масса 1745 / 2045 кг 1830 / 2225 кг 1753 / 2185 кг Время разгона 0–100 км/ч 7,5 с 9,4 c 11,4 c Максимальная скорость 190 км/ч 190 км/ч 207 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 55 л АИ-92...95 / 60 л АИ-92...95 / 57 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл н.д. / н.д. / 9,2 л/100 км н.д. / н.д. / 8,6 л/100 км 10,6 / 6,9 / 8,0 л/100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3/12 Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 1991 см³ 1998 см³ 1598 см³ Мощность 170 кВт / 231 л. с. при 5250 об/мин 141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин 110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин Крутящий момент 380 Н·м при 1750– 4000 об/мин 320 Н·м при 1500–4000 об/мин 275 Н·м при 2000–3500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач А8 Р7 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII /з. х. 5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02 3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 /

0,64 / 3,87 Главная передача н.д. 4,73–3,94 4,24–3,79 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 235/55 R19 235/55 R19 235/50 R19

Геометрическая проходимость

GAC GS4 Haval F7x Omoda C7 Просвет, мм a 180 185 180 b 210 235 190 c 185 210 195 Угол α 24,0° 22,5° 22,5° β 25,5° 27,0° 26,5° γ 17,5° 19,0° 16,0°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры GAC GS4 10 000 км* или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 95 Haval F7x 15 000 км** или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 165 Omoda C7 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 160

* ТО-1 проводится при пробеге 5000 км.

** ТО-1 проводится при пробеге 10 000 км.





Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

GAC GS4 Haval F7x Omoda C7 Капот 85–95 90–100 105–145 Крыло переднее 75–85 95–115 95–100 Крыло заднее 75–80 90–110 95–115 Дверь передняя 80–95 85–95 95–125 Дверь задняя 75–95 90–100 95–125 Дверь багажника 90–95 90–95 105–145

Экспертная оценка автомобилей

Модель GAC GS4 Haval F7x Omoda C7 Рабочее место водителя Сиденье 7 9 8 Органы управления 9 8 8 Обзор 9 8 8 Салон Передняя часть 8 9 9 Задняя часть 8 9 9 Багажник 9 7 8 Ходовые качества Динамика 9 8 7 Тормоза 9 8 8 Управляемость 9 8 8 Комфорт Шум 8 8 9 Плавность хода 9 8 8 Климат 8 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 8 9 9 Эксплуатация 8 8 8 Промежуточная оценка 8,40 8,27 8,20 Поведение вне дороги Энерговооруженность 9 9 8 Выносливость 9 8 7 Ходы подвесок 8 8 9 Общая оценка 8,44 8,28 8,17

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.