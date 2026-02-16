Omoda C7, Haval F7x, GAC GS4 — тест в цифрах
История и полный привод
Все три кроссовера – и Omoda C7, и Haval F7x, и GAC GS4 – с необычной историей. Например, полноприводную версию GS4 создали специально для экспортных рынков, включая российский – наши покупатели требовали модификацию со всеми ведущими, и китайцы пошли навстречу.
Похожий сюжет с F7x. Прежняя купеобразная «семерка» пользовалась у нас высоким спросом, и клиенты фирмы бомбардировали Haval просьбами создать такую версию и на базе нового F7. В Китае подобной не было, и ее сделали специально под нас.
Поскольку бренд Omoda создан для зарубежных рынков, у себя на родине «семерка» продается под материнской маркой и зовется Chery Fulwin T7.
Как едут полноприводные Omoda C7, Haval F7x и GAC GS4 (и какой из этих кроссоверов стал победителем сравнительного теста «За рулем»), читайте по этой ссылке.
Номинант Гран-при «За рулем» – 2026
По традиции к участию в конкурсе мы допускали только новые модели, без учета рестайлингов. Автомобиль (или автомобили) из этой публикации – в числе номинантов. Насколько он хорош в своем классе? Это мы и хотим узнать с вашей помощью: ПРОГОЛОСОВАТЬ. Кстати, среди тех, кто заполнит анкету голосования, мы разыграем автомобиль Лада Искра.
Данные производителей
|
|
GAC GS4
|
Haval F7x
|
Omoda C7
|
Снаряженная / полная масса
|
1745 / 2045 кг
|
1830 / 2225 кг
|
1753 / 2185 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
7,5 с
|
9,4 c
|
11,4 c
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
190 км/ч
|
207 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 55 л
|
АИ-92...95 / 60 л
|
АИ-92...95 / 57 л
|
Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл
|
н.д. / н.д. / 9,2 л/100 км
|
н.д. / н.д. / 8,6 л/100 км
|
10,6 / 6,9 / 8,0 л/100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р3/12
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
1991 см³
|
1998 см³
|
1598 см³
|
Мощность
|
170 кВт / 231 л. с. при 5250 об/мин
|
141 кВт / 192 л. с. при 5600–6300 об/мин
|
110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
380 Н·м при 1750– 4000 об/мин
|
320 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
275 Н·м при 2000–3500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А8
|
Р7
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
5,25 / 3,03 / 1,95 / 1,46 / 1,22 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,02
|
3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
|
4,46 / 2,82 / 1,59 / 1,11 / 0,85 / 0,77 /
|
Главная передача
|
н.д.
|
4,73–3,94
|
4,24–3,79
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
235/55 R19
|
235/55 R19
|
235/50 R19
Геометрическая проходимость
|
|
GAC GS4
|
Haval F7x
|
Omoda C7
|
Просвет, мм
|
a
|
180
|
185
|
180
|
b
|
210
|
235
|
190
|
c
|
185
|
210
|
195
|
Угол
|
α
|
24,0°
|
22,5°
|
22,5°
|
β
|
25,5°
|
27,0°
|
26,5°
|
γ
|
17,5°
|
19,0°
|
16,0°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
GAC GS4
|
10 000 км* или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
95
|
Haval F7x
|
15 000 км** или 12 месяцев
|
3 года или 150 000 км
|
165
|
Omoda C7
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
160
* ТО-1 проводится при пробеге 5000 км.
** ТО-1 проводится при пробеге 10 000 км.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
GAC GS4
|
Haval F7x
|
Omoda C7
|
Капот
|
85–95
|
90–100
|
105–145
|
Крыло переднее
|
75–85
|
95–115
|
95–100
|
Крыло заднее
|
75–80
|
90–110
|
95–115
|
Дверь передняя
|
80–95
|
85–95
|
95–125
|
Дверь задняя
|
75–95
|
90–100
|
95–125
|
Дверь багажника
|
90–95
|
90–95
|
105–145
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
GAC GS4
|
Haval F7x
|
Omoda C7
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
7
|
9
|
8
|
Органы управления
|
9
|
8
|
8
|
Обзор
|
9
|
8
|
8
|
Салон
|
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
9
|
Багажник
|
9
|
7
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
7
|
Тормоза
|
9
|
8
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
8
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
8
|
Климат
|
8
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
9
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,40
|
8,27
|
8,20
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
9
|
9
|
8
|
Выносливость
|
9
|
8
|
7
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
9
|
Общая оценка
|
8,44
|
8,28
|
8,17
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Электромотоцикл Aurus Merlon прошёл сертификацию
|
5 способов сократить расходы на авто
|
Hyundai отзывает почти 570 тысяч кроссоверов
- «За рулем» можно смотреть на YouTube