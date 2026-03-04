Как обуздать цены на такси (и почему запреты не действуют)

Петр Шкуматов рассказал, как формируются и от чего зависят цены на такси

Депутаты предложили ограничить рост цен на такси во время снегопадов, дождей, ливней, града и других неблагоприятных погодных условий. Увы, подобные предложения – не более, чем популизм. Почему?

Во‑первых, некоторые депутаты не понимают, как устроено российское такси. Та самая «волшебная кнопка» вызова такси находится в приложении агрегатора. И агрегатор легкового такси так называется именно потому, что он собирает заказы и передает их водителям, находящимся в относительной близости от точки вызова, – то есть агрегирует заказы (спрос) и агрегирует такси (предложение).

Так и формируется привычная для нас схема, выгодная всем – и водителям, и пассажирам. Пассажир видит, что машина приезжает быстро, буквально за несколько минут, а водитель не тратит лишнее время и километры на подачу, потому что заказ приходит из максимально близкой к нему точки.

Агрегатор обычно выбирает из нескольких водителей, находящихся рядом с клиентом, и назначает ближайшего или того, у кого выше приоритет, если разница в расстоянии некритична.

Непогода, непогода

А что происходит в плохую погоду? В такие дни таксисты, как и любые нормальные люди, не стремятся выезжать на дороги. Ведь практически 100% российского такси сегодня – это не трудовые отношения, а самозанятость или индивидуальные предприниматели. Они сами решают, когда работать, а когда отдыхать.

Пассажиры думают, что агрегатор – это работодатель. Нет! Агрегатор – это партнер самозанятых и ИП, которым передает заказы пассажиров. Никаких трудовых отношений, когда работодатель может просто приказать работнику работать, нет и почти никогда не было.

Допустим, прошел сильный снегопад. Это означает пробки, повышенную вероятность ДТП. Если авария все-таки случится и водитель окажется виноват, он будет сам возмещать ущерб за разбитую машину, а это дорого. Да еще на время ремонта потеряет возможность работать. Да и в целом работать в плохую погоду некомфортно. Гораздо приятнее остаться дома, выпить горячего чаю и посмотреть сериал.

У пассажиров при этом запрос ровно противоположный. Когда погода хорошая, можно спокойно поехать на своей машине, на автобусе или метро – даже пешочком пройтись. Но когда на улице метель, гололед, сугробы или град, мы охотнее вызываем такси, чтобы в комфорте поехать по делам или домой – даже если поездка займет больше времени.

Игра на повышение

В итоге возникает парадоксальная ситуация: в непогоду таксистов на дорогах становится меньше, а заказов – резко больше. В какой-то момент агрегатору просто не из кого выбирать. Водителей, готовых принять заказ именно в той локации, где находится пассажир, может попросту не оказаться.

И тогда агрегатор повышает цену, преследуя сразу две цели. Во‑первых, при высокой стоимости часть пассажиров отказывается от поездки, и спрос немного снижается. Во‑вторых, высокие тарифы – точнее, коэффициенты – дают водителю дополнительную мотивацию выйти из дома и поехать работать даже в тяжелых погодных условиях. Ведь можно за час работы заработать как за два!

Таким образом, система самобалансируется. Агрегатор здесь лишь посредник, который применяет динамическое ценообразование в зависимости от соотношения спроса и предложения. В плохую погоду, когда спрос растет, а предложение падает, рост цен на поездки неизбежен, иначе работать никто ­не захочет.

Два счетчика

Что же будет, если государство всё это зарегулирует? Возникнет дефицит. В приложении вы увидите приятную, «социально справедливую» цену за поездку, но ни одна машина к вам не приедет. А если и приедет, то предложит ехать «за два счетчика», как это уже было в недалеком, но почему-то забытом прошлом.

Так зачем депутаты хотят вернуть отношения времен дефицита? Ведь очевидно, что баланс спроса и предложения всё равно будет диктовать цену – либо через приложение агрегатора, либо напрямую в разговоре пассажира с водителем. Дальше оплата просто уйдет в наличные, а сама поездка – в «серую» зону. Вам от этого станет лучше?

