Самые редкие ГАЗ-24 — зачем их делали и что с ними стало

Появились фото редких образцов Волг, которые завод спрятал от всех

Первые десять лет после появления эту машину называли «новая Волга». Она была самой престижной из тех, что вообще можно было купить в СССР. Тем более что для большинства граждан цена в девять с хвостом тысяч рублей была космической. Находились, правда, и те, кто легко платил за свежий экземпляр две – две с половиной государственных цены! Но про таких граждан в популярном в 1970-м сериале про следствие и знатоков пели: «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...».

В торговую сеть поступал минимум машин модели ГАЗ-24. Большинство шло в государственные и партийные структуры, а также в такси. В основном Волги приобретали люди, так или иначе приближенные к власти: ученые, артисты, музыканты, руководители. Еще «двадцатьчетверку» можно было свободно купить в магазине «Березка», но для этого надо было долго и упорно зарабатывать валюту за границей. Так что иные граждане радовались и сильно подержанным или прошедшим на авторемонтных заводах далеко не идеальный, мягко говоря, капремонт экземплярам. Да и эти-то машины на предприятиях, через которые их распределяли, становились поводом к обидам, конфликтам и склокам.

Теперь ГАЗ-24 называют эпохальным и даже легендарным. Можно и согласиться. Хотя при малочисленности новых моделей в СССР таких эпитетов заслуживает практически каждая отечественная машина.

Отдавая дань юбиляру, вспомним хотя бы некоторые, самые редкие, малочисленные и необычные версии на базе ГАЗ-24. Все они – в нашей галерее ниже.

Закрыли и слава Богу! — 10 провальных автобрендов, которые не возродят: десять автомобилей, названия которых скоро все забудут.