Самые редкие ГАЗ-24 — зачем их делали и что с ними стало
Первые десять лет после появления эту машину называли «новая Волга». Она была самой престижной из тех, что вообще можно было купить в СССР. Тем более что для большинства граждан цена в девять с хвостом тысяч рублей была космической. Находились, правда, и те, кто легко платил за свежий экземпляр две – две с половиной государственных цены! Но про таких граждан в популярном в 1970-м сериале про следствие и знатоков пели: «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...».
В торговую сеть поступал минимум машин модели ГАЗ-24. Большинство шло в государственные и партийные структуры, а также в такси. В основном Волги приобретали люди, так или иначе приближенные к власти: ученые, артисты, музыканты, руководители. Еще «двадцатьчетверку» можно было свободно купить в магазине «Березка», но для этого надо было долго и упорно зарабатывать валюту за границей. Так что иные граждане радовались и сильно подержанным или прошедшим на авторемонтных заводах далеко не идеальный, мягко говоря, капремонт экземплярам. Да и эти-то машины на предприятиях, через которые их распределяли, становились поводом к обидам, конфликтам и склокам.
Теперь ГАЗ-24 называют эпохальным и даже легендарным. Можно и согласиться. Хотя при малочисленности новых моделей в СССР таких эпитетов заслуживает практически каждая отечественная машина.
Отдавая дань юбиляру, вспомним хотя бы некоторые, самые редкие, малочисленные и необычные версии на базе ГАЗ-24. Все они – в нашей галерее ниже.
