16 марта
Первый прототип ГАЗ-24 появился еще в самом конце 1963 года. Его так скрывали, что нормальных фото машины не осталось. Но ходовой образец был очень похож на макет художника Льва Еремеева. Образцы второй серии были уже другими, куда более близкими к серийной «двадцатьчетверке».
16 марта
Самые редкие ГАЗ-24 — зачем их делали и что с ними стало
Появились фото редких образцов Волг, которые...
16 марта
Haval рассматривает варианты расширения производства в России
Дамир Каримов: При необходимости производство...

Самые редкие ГАЗ-24 — зачем их делали и что с ними стало

Появились фото редких образцов Волг, которые завод спрятал от всех

Первые десять лет после появления эту машину называли «новая Волга». Она была самой престижной из тех, что вообще можно было купить в СССР. Тем более что для большинства граждан цена в девять с хвостом тысяч рублей была космической. Находились, правда, и те, кто легко платил за свежий экземпляр две – две с половиной государственных цены! Но про таких граждан в популярном в 1970-м сериале про следствие и знатоков пели: «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...».

В торговую сеть поступал минимум машин модели ГАЗ-24. Большинство шло в государственные и партийные структуры, а также в такси. В основном Волги приобретали люди, так или иначе приближенные к власти: ученые, артисты, музыканты, руководители. Еще «двадцатьчетверку» можно было свободно купить в магазине «Березка», но для этого надо было долго и упорно зарабатывать валюту за границей. Так что иные граждане радовались и сильно подержанным или прошедшим на авторемонтных заводах далеко не идеальный, мягко говоря, капремонт экземплярам. Да и эти-то машины на предприятиях, через которые их распределяли, становились поводом к обидам, конфликтам и склокам.

Теперь ГАЗ-24 называют эпохальным и даже легендарным. Можно и согласиться. Хотя при малочисленности новых моделей в СССР таких эпитетов заслуживает практически каждая отечественная машина.

Отдавая дань юбиляру, вспомним хотя бы некоторые, самые редкие, малочисленные и необычные версии на базе ГАЗ-24. Все они – в нашей галерее ниже.

Первый прототип ГАЗ-24 появился еще в самом конце 1963 года. Его так скрывали, что нормальных фото машины не осталось. Но ходовой образец был очень похож на макет художника Льва Еремеева. Образцы второй серии были уже другими, куда более близкими к серийной «двадцатьчетверке».
На стадии создания опытных образцов изготовили две люксовые четырехфарные версии - ГАЗ-24-14 и ГАЗ-24-15. На обеих стоял экспериментальный 140-сильный двигатель V6. На первом образце – с механической, на втором – с автоматической коробкой передач.
Кабриолет – для советского человека вещь сугубо недостижимая. Такие ГАЗ-24 делали несколько армейских ремзаводов для провинциальных военных парадов. Ездили машины мало, ухаживали за ними тщательно, поэтому часть экземпляров сохранились.
Первый опытный универсал ГАЗ-24-02 появился в 1969-м. В отличие от серийной машины 1972-го, у него не было козырька на крыше. Кстати, козырек оказался совсем не бесполезным. Задний стеклоочиститель на Волги на заводе никогда не ставили, но стекло, как правило, оставалось относительно чистым.
За рубежом Волги оснащали дизельными двигателями и даже бензиновым 6-цилиндровым 3-литровым мотором Ford. На заводе делали под дизели специальные комплектации седанов и универсалов без моторов. Кроме того, спроектировали версию ГАЗ-24-74 с правым рулем (о правом руле думали с самого начала, создавая симметричную панель приборов новой Волги). ГАЗ-24-54 – тропический вариант базовой машины, а ГАЗ-24-56 – модификация с дизелем Peugeot. О Великобритании, конечно, не думали, автомобили предназначались в первую очередь Индии и Пакистану. Всего изготовили около тысячи «праворуких» ГАЗ-24.
ГАЗ-24-95 – полноприводная «двадцатьчетверка» с агрегатами и узлами УАЗ-469 конструктора Леопольда Кальмансона. Дорожный просвет составлял 285 мм. Сделали всего несколько экземпляров, один отправили в любимое охотхозяйство генсека Брежнева – подмосковное Завидово.
К московской Олимпиаде 1980 года выпустили несколько Волг с необычной окраской (это копия, но вполне точная). Машины сопровождения олимпийского огня, которым предстояло долго ехать с минимальной скоростью, помимо колера отличали увеличенный радиатор, иная главная пара и еще некоторые изменения.
Хотя фургон на базе универсала ГАЗ-22 серийным не стал, но основе ГАЗ-24-02 аналог тоже сделали. ГАЗ-24-78 1978 года, рассчитанный на 500 кг груза, так и остался опытным образцом. Самая престижная советская машина и грузовик – немыслимо!
Мыслимо! По крайней мере четыре авторемонтных завода Советского Союза строили из списанных и отремонтированных Волг грузовички. Этот пикап – детище рижского РОМЗ.
Еще одна грузовая «двадцатьчетверка». Пикапы и фургоны делали и в Воронеже.
А этот грузовой вариант уже на базе ГАЗ-24-10 построили в Чехословакии, причем с дизелем Peugeot.
Финская фирма Tamro из Тампере делала на основе советских «санитарок» высокие реанимобили. В том числе построили небольшое количество машин и на базе Волги.
Первый вариант модернизации ГАЗ-24 появился в 1973 году. ГАЗ-3101 дизайнера И. Киреева оснастили мотором V8 рабочим объемом 4,25 л, мощностью 115 л.с., и автоматической коробкой передач. Через семь лет из этого проекта вышел серийный ГАЗ-3102, который не вытеснил ГАЗ-24 с конвейера, а стал отдельной, еще более престижной чиновничьей Волгой…

Канунников Сергей
Фото:Из архива «За рулем»
16.03.2026 
Фото:Из архива «За рулем»
