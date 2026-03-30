ВАЗ-2108 против Skoda Rapid — кто был круче?
В новом номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников вспоминает историю выхода на рынок хэтчбека ВАЗ-2108.
«В 1980‑х годах остряки прозвали ВАЗ‑2108 «Зубилом», намекая на необычную клиновидную форму. «Восьмерка» дебютировала в 1984 году и в СССР стала сенсацией. Передний привод!
Но и на западных рынках ВАЗ‑2108 вызвал живой интерес – и его неизбежно сравнивали с вышедшими практически одновременно аналогами», – рассказывает Канунников.
В частности, чехословацкая Skoda Rapid в конце 1980-х выглядела на фоне ВАЗ‑2108 настоящим динозавром, без обидняков заявляет эксперт.
Впрочем, Рапид был одноклассником довольно специфичным – чего стоит только заднемоторная компоновка...
Были и другие: например, Honda Civic III и Opel Kadett E, по концепции очень близкие с ВАЗ-2108 машины. В чем они были почти идентичными, а чем различались? Как развивались судьбы моделей и брендов в дальнейшем?
Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Канунникова «Зубилом по авторитетам» из журнала «За рулем» № 04 за 2026 год.