#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пробки «убивают» машину: эксперт объяснил почему
11 января
Пробки «убивают» машину: эксперт объяснил почему
Автоэксперт Ладушкин объяснил, чем грозит авто...
Geely Galaxy V900
11 января
На рынок вышел новый семейный Geely с большим запасом хода
Geely начала прием заказов на Galaxy V900 с...
Что делать, если гаишник составил неправильную схему ДТП: ответ юриста
11 января
Что делать, если гаишник составил неправильную схему ДТП: ответ юриста
Юрист Воропаев: если схема ДТП оформлена...

Спортивные версии машин СССР — почему они провалились

Эксперт Канунников рассказал про гран туризмо социалистических стран

Попытки создать спортивные версии (купе и родстеры) серийных автомобилей в СССР обернулись провалом. И в этом смысле советские автолюбители завидовали гражданам стран Восточной Европы.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Трехцилиндровый спорткар

Восточногерманский кабриолет Wartburg 312/2.
Восточногерманский кабриолет Wartburg 312/2.

Первым спортивным автомобилем Германской демократической республики, образованной в 1949 году, стал предвоенный элегантный BMW 327, переименованный в EMW. Автомобиль с 55-сильным 2-литровым 6-цилинрровым мотором выпускали в небольших количествах параллельно с седаном EMW 340. Машины в свободную продажу, фактически, не шли, а передавались известным гражданам республики.

Рекомендуем
Сегодня такое захейтят! — Яркая реклама автомобилей прошлого: 17 «скандалов»

С 1955 года на том же заводе в Айзенахе, где выпускали EMW, начали производство автомобилей Wartburg 311. Машины спроектировали на довоенном по конструкции шасси DKW с рамой, трехцилиндровым двухтактным двигателем рабочим объемом 0,9 л и мощностью всего 37 л.с.

Базовым был симпатичный и даже модный по тем временам седан, но в Восточной Германии пока сохранялись традиции кузовостроения, и на основе Wartburg начали выпуск машин с разными кузовами. В том числе, теми, которые в СССР были незнакомы, да и просто немыслимы.

Родстер со съемной жесткой крышей Wartburg 313/1.
Родстер со съемной жесткой крышей Wartburg 313/1.

Рекомендуем
Эта машина могла ездить по рельсам: для чего ее построили?

На базе Вартбурга первого поколения делали даже две необычных для нашей страны модификации – кабриолет Wartburg 312/2 и родстер Wartburg 313/1.

Кабриолет был четырехместным с тентом, а родстер сделали по самым передовым стандартам того времени – с легким тентом и жесткой съемной крышей, которую можно было оставить в гараже. Такие конструкции в мире спортивных автомобилей в 1950-е годы стали хорошим тоном. Родстер оснащали форсированным двигателем с двумя карбюраторами, развивающим 50 л.с.

Рекомендуем
Волшебная «семерка»: автомобиль, который не стареет

Правда, делали пижонских Вартбургов немного. Кабриолетов Wartburg 312/2 собрали 1903, а родстеров (c 1957 до 1960 годы) – лишь 469 экземпляра. В 1965 году производство восточногерманских родстеров возродили. Теперь это был открытый Wartburg 312/300 HТ на основе седана последнего поколения. Под симпатичным кузовом скрывалась все та же рама c 45-сильным мотором объемом 1 л. До 1967 года выпустили 485 таких родстеров.

На этом романтическая эпоха легкомысленных автомобилей в ГДР закончилась. Новый Wartburg 353 с симпатичным кузовом, но сохранивший раму и 3-цилиндровый двухтактный двигатель, выпускали в виде седана, универсала, пикапа и в варианте с упрощенным кузовом без крыши и дверей для полиции и армии. Но настоящих кабриолетов и родстеров в ГДР уже не делали. Даже трехдверный хэтчбек на базе Wartburg 353 так и остался прототипом.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Новые дорожные знаки с 1 января - что изменится для водителей
Нет «кнопки»? Обяжут поставить! С 1 апреля 2026 года...
В России планируют продлить на 2026 год льготу на бесплатный проезд...

Чешские спортивные автомобили

Сразу после Второй мировой войны в Чехословакии в производство запустили Skoda 1101. После модернизации модель получила индекс 1102. Автомобиль делали на довоенном шасси с хребтовой трубчатой рамой и мотором объемом 1 л, мощностью 32 л.с., но с новым кузовом.

На базе этой модели делали и кабриолет, и элегантный родстер. Правда, выпускали такие версии в очень небольших количествах и на родине почти не продавали. В основном, эти машины шли на экспорт.

Skoda Felicia продавали и в Чехословакии, и на экспорт.
Skoda Felicia продавали и в Чехословакии, и на экспорт.

Рекомендуем
Этот советский «зверь» легко рвзгонялся до 220 км/ч

В первой половине 1950-х годов выпуск подобных автомобилей прекратили. Но в 1955 году в Чехословакии в производство пошел симпатичный двухдверный седан Skoda 440. На его базе в 1957 году и начали выпуск нового социалистического гран туризмо.

Родстер Skoda 450 на традиционной для фирмы хребтовой трубчатой раме выглядел очень достойно даже на фоне именитых европейских аналогов. На автомобиль ставили 50-сильный мотор объемом 1 л. Как и у восточногерманского Wartburg 313/1, у чешского автомобиля были и брезентовая, и съемная жесткая крыша.

Рекомендуем
Эту деталь с Икарусов часто воровали!

Модернизированную версию 1959 года, уже с пружинной вместо поперечных рессор в передней подвеске, выпускали на базе модели Octavia с 1959 года под именем Felicia. С 1961 года параллельно делали и Felicia Super с двигателем объемом 1,2 л и мощностью 55 л.с.

До 1964 года в Чехословакии построили почти 15 тысяч родстеров. Причем, продавали их не только за границей, но и на родине. Спрос на «легкомысленные» модификации существовал и в социалистических странах: советские автолюбители с удовольствием разглядывали чешский родстер на выставке в Москве в 1960 году.

Двухдверная заднемоторная Skoda 1000MBX.
Двухдверная заднемоторная Skoda 1000MBX.

Рекомендуем
Как в СССР боролись с гололедицей при помощи ЗИС-5

В 1964 году в Млада Болеславе начали производство заднемоторной Skoda 1000 МВ, Эта машина получила несущий кузов, что поставило крест на версиях с мягкой крышей. Подобный прототип построили, но открытый автомобиль с несущим кузовом потребовал бы слишком много переделок. А завод был нацелен на значительный рост производства стандартных седанов.

Но двухдверный автомобиль, пусть и с зарытым кузовом в стиле гран туризмо, в производство запустили. Это был Skoda 1000 МВХ. На такую версию ставили стандартные моторы объемом 1 л и 1,1 л мощностью 42 л.с. (с 1966 года – мощностью 48 л.с.) и 52 л.с. соответственно. Правда, собрали двухдверных машин всего чуть больше двух с половиной тысяч.

Skoda 110R Coupe – заднемоторное купе спортивного стиля.
Skoda 110R Coupe – заднемоторное купе спортивного стиля.

Купе спортивного стиля в Чехословакии выпускали и на базе последующих заднемоторных моделей. В семействе Skoda 100/110, стартовавшем в 1970 году, была модификация Skoda 110R Coupe c 52-сильным мотором – самым мощным из серийных. Таких машин с 1970 по 1980 годы сделали почти 57 тысяч.

Рекомендуем
Самая престижная советская Волга: сравнили ее с «немцем» и «шведом»

Skoda 110R поставляли на экспорт и продавали на родине. В Чехословакии купе покупала молодежь из обеспеченных семей и более солидные, но молодящиеся люди. В 1970-1971 годах чехословацкое купе почти год работало в «За рулем», в том числе участвовало в дальних пробегах. На любой стоянке оранжевое элегантное купе вызывало повышенный интерес неизбалованных советских граждан.

Последнее купе социалистической Чехословакии Skoda Garde.
Последнее купе социалистической Чехословакии Skoda Garde.

На основе последнего заднемоторного семейства Skoda 105/120 выпускали купе Skoda Garde (c 1984 года – Rapid). На такие машины ставили двигатели мощностью 54 л.с., 59 л.с., а позднее и 63 л.с. Всего до 1990 года изготовили более 44 тысяч купе обоих наименований.

Отчасти эта Skoda была аналогом нашего ВАЗ-2108, появившегося в 1986 году. Правда Skoda Rapid выглядела, все-таки, спортивнее. Зато «восьмерка» была и современнее, и мощнее.

Румынский спортивный автомобиль

Dacia 1300 Sport Brasovia.
Dacia 1300 Sport Brasovia.

Малоизвестный условный гран туризмо стран социализма – купе на базе Dacia 1300. Когда-то это был Renault 12, лицензию на который в 1960-х годах купили у французской фирмы. Машины, как и во Франции, делали поначалу только с кузовами седан и универсал.

Рекомендуем
Топ-15 провальных моделей именитых брендов — их боялись покупать

Но в 1980 году фирма Dacia-Service из города Брашов показала на выставке в Бухаресте Dacia 1300 Sport Brasovia. Двухдверный автомобиль не блистал особой оригинальностью, но для неизбалованных граждан соцстран выглядел свежо и необычно.

Идею подхватил завод, где делали Dacia. Поговаривали даже, что с подачи самого руководителя Румынии Николае Чаушеску. До 1992 года построили около 5500 автомобилей под названием Dacia Sport Carpathia в версиях 1310 и 1410. Купе оснащали серийными моторами мощностью 58 л.с. и 62 л.с. (позднее – 65 л.с.). Теперь это один из самых желанных раритетов для поклонников ретроавтомобилей Восточного блока.

Почему купе и кабриолеты не прижились в соцстранах

О спортивных купе, тем более родстерах, советские покупатели даже и не мечтали. Хотя попытки сделать нечто подобное предпринимались.

Рекомендуем
Что взять вместо УАЗа — опыт советских автомобилистов

Купе, вполне соответствующее критериям класса GT, в СССР появилось еще в 1949 году. По заводским документам машина называлась Москвич-401-423. Но элегантные автомобили, сделанные всего в двух экземплярах, для продажи не предназначались. Машины построили для шоссейных и линейных гонок, в которых участвовали гонщики московского завода.

Идея автомобиля спортивного стиля вернулась в 1961 году, когда запланировали производства особой версии Москвича-408. Двухдверных машин планировали делать примерно по 150 штук в год.

Экспериментальй Москвич-408 Турист – несбывшаяся мечта.
Экспериментальй Москвич-408 Турист – несбывшаяся мечта.

Рекомендуем
Инженеры в пять раз увеличили скорость этой амфибии!

Первый Москвич-408 Турист собрали в конце 1963 года, второй – в начале 1964-го. Кузов получил Х-образный усилитель днища. Передние сиденья, в отличие от тех, что стояли в стандартном Москвиче-408, были раздельными. Для увеличения мощности 50-сильного двигателя на него ставили экспериментальную систему впрыска топлива ЦНИТА (Центральный научный институт топливной аппаратуры – располагался в Ленинграде). Один из прототипов имел даже алюминиевые панели кузова.

Машиной, вроде, заинтересовалось Всесоюзное объединение Автоэкспорт. Появилась идея в качестве опции для экспорта ставить на Москич-408 Турист двигатель Ford Cortina. Но руководство завода открещивалось от сложного в производстве мелкосерийного, а потому дорогого, автомобиля. У МЗМА и без того хватало забот.

Опытный образец Лады Самары с кузовом тарга.
Опытный образец Лады Самары с кузовом тарга.

Уже во второй половине 1980-х годов в Тольятти построили симпатичный вариант Лады Самары ВАЗ-2108 с кузовом тарга – со съемной средней частью крыши. Но этот автомобиль не стал даже мелкосерийным. Самары с открытыми кузовами, правда, делали. Но на Западе и только для местных покупателей.

Иностранные спорткары на базе советских машин

Тюнинговый кабриолет Skoda Garde с правым рулем.
Тюнинговый кабриолет Skoda Garde с правым рулем.

Открытые версии на базе ВАЗ-2108 в нескольких вариантах строили в Западной Германии, Бельгии, Канаде, Турции и Греции.

Бельгийская Lada Samara Natasha – не наша радость.
Бельгийская Lada Samara Natasha – не наша радость.

Рекомендуем
19 наглых случаев плагиата — как воровали идеи в Европе

Кстати, примерно в те же годы, в конце 1980-х годов, аналогичные открытые модификации появились и у чешской Skoda Rapid. В небольших количествах кабриолеты из чешских машин строили в ФРГ и даже в самой Чехословакии – известная тюнинговая фирма Metalex.

Однако интерес к подобным социалистическим автомобилям на Западе в 1980-е годы был недолгим. Да и в бывших соцстранах автомобильные приоритеты быстро менялись. Зато сегодня социалистические GT у коллекционеров и любителей экзотики, разумеется, в большой цене.

  • 15 самых страшных концептов: «За рулем» составил рейтинг сомнительных с точки зрения автомобильного дизайна прототипов.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Канунников Сергей
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 35
11.01.2026 
Фото:Из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0