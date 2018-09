Honda HR-V приняли за растение

Среди претендентов за титул Green SUV of the Year разгорелась нешуточная битва. Победил в итоге субкомпактный паркетник Honda HR-V — говорят, экологичнее не бывает.

honda_hr-v_10

Honda HR-V

Шутки шутками, но финалисты конкурса Green SUV of the Year на звание самого дружелюбного к окружающей среде кроссовера, который проводит издание Green Car Journal, подобрались серьезные. Хонде пришлось выдержать конкуренцию популярных моделей.

Все они, естественно, небольшие или откровенно скромных габаритов — компактные и субкомпактные. В число достойнейших, по мнению организаторов, вошел BMW X1 нового поколения, причем в неслабой модификации xDrive28i с 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 228 л.с., Mazda CX-3 со 150-сильным скайактивным «атмосферником» объемом 2,0 л, Hyundai Tucson, который комплектуется 1,6-литровым наддувным и безнаддувным мотором объемом 2,0 л (175 и 164 л.с. соответственно), а также гибридная модификация Toyota RAV4 с силовой установкой, объединяющей 2,5-литровый движок, вариатор и электромотор на задней оси. Победитель же оснащается атмосферным агрегатом «один и восемь» (141 л.с.) и вариатором. Его расход топлива на шоссе — порядка 6,7 л/100 км. Издание отметило также впечатляющую вместительность кроссовера Honda с задним трансформируемым диваном Magic Seat.

volvo_xc90_t8_22

Volvo XC90

Кроме того, объявлен победитель в номинации «роскошный „зеленый“ автомобиль года» (Luxury Green Car of the Year) — гибридный семиместный Volvo XC90 T8, выдержавший напор BMW X5 xDrive40e, Lexus RX 450h, Mercedes-Benz C 350 e и Porsche Cayenne S E-Hybrid. Кстати, «швед» пытался победить в номинации «лучший plug-in гибрид» (Connected Green Car of the Year), но уступил победителю Chevrolet Malibu Hybrid, который, в свою очередь, одолел финалистов Audi A3 e-tron, BMW 330e и Toyota Prius.