Дети хотят, чтобы мы ездили на электромобилях

Результаты исследования показывают, что дети лучше разбираются в экологии, чем родители.

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Более половины опрошенных детей хотят, чтобы родители купили электромобиль. Об этом сообщает издание Autoexpress со ссылкой на проведенное британским офисом компании Peugeot исследование, в котором приняли участие 1250 детей в возрасте 7–12 лет, а также их родители.

Если быть точным, 55,3% опрошенных родителей сообщили, что их дети хотели бы, чтобы следующий семейный автомобиль был электрическим.

Что касается самих детей, то 67,8% из них считают, что электромобили и подключаемые гибриды — это однозначное благо для экологии планеты.

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Кроме того, 54,2% детей способствуют тому, чтобы родители больше заботились об экологии: каждый из них по собственной инициативе обсуждал в семье подобные темы, от повторного использования пластика до электромобилей. При этом 72,2% сообщили, что родители консультируются с ними по вопросам предстоящих покупок, включая приобретение автомобиля.

Возможно, ваш нынешний автомобиль действительно последняя машина с ДВС в вашей семье, ведь батареи могут сильно подешеветь к 2024 году.

Фото: Peugeot