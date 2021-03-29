Новый знак «Фотовидеофиксация»: в ГИБДД разъяснили, как он действует

Теперь эти знаки не будут предупреждать о каждой камере на дороге.

Материалы по теме Росстандарт показал новый знак «Фотовидеофиксация»

С началом весны на дорогах России начали появляться новые знаки «Фотовидеофиксация», хотя их новизна — не во внешнем виде. Прежний знак 8.23 — прямоугольный, с черно-белой графикой. Новый знак 6.22 — точно такой же (хотя обсуждался и вариант с изображением на синем фоне), а вот правила применения изменились.

В Госавтоинспекции разъяснили, в чем отличие знаков старого и нового образца. Старый знак применялся только в сочетании с другими знаками или со светофорами (то есть, фактически, являлся табличкой), а новый будет применяться и самостоятельно. А главное, теперь знак «Фотовидеофиксация» — это не обозначение конкретной камеры, установленной после него, а вообще участка трассы, на котором камеры могут применяться.

Раньше это была лишь табличка под знаком (как на фото), теперь же это будет знак, который на трассе ставится отдельно, а сочетаться будет лишь со знаками начала населенного пункта.

Вне населенного пункта знак ставится в 150–300 метрах от зоны контроля стационарных или передвижных камер. Что касается населенных пунктов, то теперь достаточно будет установить один такой знак на въезде, в сочетании со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 («Начало населенного пункта»).

Теперь достаточно знака 6.22, который размещается совместно со знаком 5.25 «Начало населенного пункта». Водитель заехал в населенный пункт и уже знает, что в данном населенном пункте осуществляется фотовидеофиксация нарушений ПДД», — приводит Auto.mail.ru сообщение от ГИБДД.

В Госавтоинспекции отмечают, что введение нового знака позволит исключить загромождение дорожной сети, потому что массовое применение знака 8.23 станет ненужным.

Новый знак можно встретить на дорогах с 1 марта, а старый утратит силу 1 сентября 2021 года.

Фото: Рюмин Александр/ITAR-TASS