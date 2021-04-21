Kia обновила седан Cerato: первые фото и подробности

Очень стильный передок, новые диски, большой экран мультимедиа и внушительный комплект электронных ассистентов.

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Компания Kia показала обновленный седан K3 для корейского рынка — в других странах и, в частности, в России эту машину знают под именем Cerato. Нынешнее поколение выпускают с 2018 года, так что обновление внешности подоспело вовремя. Однако вместе с фейслифтом седан получил новые системы безопасности и опции комфорта.

Обновленную версию Cerato (К3) можно будет узнать по светодиодным фарам в новом фирменном стиле Kia, при этом перепутать седан ни с какой другой актуальной моделью невозможно — передок получился очень характерным.

В частности, из-за ходовых огней, которые разместили в бампере. Сзади автомобиль выглядит солидно (и как будто стоящим на полступеньки выше по иерархии моделей) благодаря широкой полосе, под которой интегрированы фонари. Также анонсированы 16-дюймовые колесные диски нового дизайна.

Мультимедийка обзавелась увеличенным экраном — вместо 8" теперь 10,25", и ровно такая же диагональ у новой цифровой приборной панели. Отдельный блок сенсорных переключателей отвечает за мультимедиа и навигацию. По цветам тоже обновления: для кузова теперь доступен насыщенный синий, а для интерьера — ярко-оранжевый.

Новый комплекс безопасности включает ассистент движения по магистралям (HIDA), ассистент движения в полосе (LFA) с функцией предотвращения фронтальных столкновений (FCA), в том числе распознающего и велосипедистов, система предотвращения столкновений при парковке задним ходом (ВСА), ассистент предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом (RCCA), система безопасного выхода из автомобиля (SEW) и система напоминания о присутствии пассажиров или домашних животных на заднем сиденье (ROA).

Из интересных функций — электронный стояночный тормоз и система дистанционного пуска со смарт-ключа. В Корее К3 предложат в трех комплектациях, двигателем во всех трех будет выступать 1,6-литровый атмосферник. Комплектации и силовые агрегаты для России компания объявит позже, сроки появления у нас обновленного Cerato пока не уточняются.

А вот кроссвэн Kia Carnival уже пришел в Россию, цены известны.

Фото: Kia