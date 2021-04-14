Kia Carnival вышел на российский рынок

С сегодняшнего дня корейский кроссвэн продается во всех официальных дилерских центрах Kia. Его предложат с двумя моторами — бензиновым 3,5 л и дизельным 2,2 л.

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Kia Carnival с 14 апреля предлагают в пяти комплектациях по цене от 2 599 900 до 3 579 900 рублей.

У автомобиля два мотора: дизельный 2,2-литровый (199 л. с.) доступен во всех версиях, бензиновый V6 3,5 л (249 л. с.) — только в комплектациях Prestige, Premium и Premium+. Оба мотора агрегатируются восьмидиапазонным автоматом.

И хотя полного привода машине не положено, у нее солидный дорожный просвет — 182 мм, что удобно при поездках за город.

Кроссвэн может иметь семиместную и восьмиместную компоновку. Среди нестандартного оснащения стоит отметить функцию «Общение с пассажирами», благодаря которой водитель, выводя звук через мультимедийную систему, может разговаривать с пассажирами 2-го и 3-го рядов, а также камеру для контроля за пассажирами сзади.

В Корее Kia Carnival предлагают и в 11-местной версии с четырьмя рядами сидений, но у нас машины лишь трехрядные. Зато даже в полной пассажирской конфигурации есть огромный багажник с полом почти у земли, в который вполне войдет крупногабаритный груз. Правда, при этом узкую докатку пришлось спрятать под днищем.

Новый Carnival стал первым автомобилем, у которого для дверей с электроприводами предусмотрена интеллектуальная система открывания. Настроить ее можно так, как удобно именно вам, например, открыть с брелока только багажник или багажник со сдвижными дверями одновременно, также можно регулировать высоту и скорость открывания задней двери.



Подробнее о ценах и комплектациях можно прочитать тут. Как и на все модели Kia в России, гарантия на Carnival составляет 5 лет или 150 000 км пробега.



Фото: Kia