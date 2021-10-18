Внедорожник Niva Travel начали продавать в Иордании. Цена удивляет

Речь не о частных предпринимателях, а об официальных продажах - Lada присутствует в стране с 2017 года.

В Иордании стартовали продажи российского внедорожника Lada Niva Travel. На сей раз речь о старте официальном — реализацией автомобилей занимается компания Lada — Jordan, представитель российской марки. Дистрибьютор уже назвал цены, они стартуют от 18 тысяч динаров, что эквивалентно 1,8 млн рублей. Напомним, цены на Niva Travel в России начинаются от 821 тысячи рублей.

Современный модельный ряд АВТОВАЗа представлен в Иордании с ноября 2017 модельного года, напоминает Лада.Онлайн, тогда в Аммане, столице государства, открылся автосалон Global Vehicle Trading. Помимо нового внедорожника Niva Travel там продается и Lada 4x4 (или Niva Legend) в трех- и пятидверном исполнениях, а также семейства Vesta и Granta. Семейство Largus пока представлено лишь одной версией — фургоном.

Многие источники отмечают, что в Иордании традиционно ценятся более крупные внедорожники Toyota Land Cruiser. Возможно, и Ниве найдется место в сердцах покупателей, даже несмотря на довольно высокую в сравнении с Россией цену. Отметим, что цена на автомобиль в конкретной стане формируется с учетом множества факторов, сравнивать цены напрямую не совсем корректно («дорого» в одной стране — это дешево в другой), но определенный интерес это представляет.

И да, относительно высокие цены на российские машины замечены во многих других странах — в частности, в Японии Niva Travel стоит в два раза дороже, чем у нас.

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Фото: Lada — Jordan