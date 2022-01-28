Обновленный Гелендваген ждем к концу 2022 года

Прототип брутального внедорожника засняли во время зимних испытаний на Крайнем Севере.

Новое поколение G-класса появилось в 2018 году, поэтому пришло время для обновления модели в середине срока службы. Штутгартская компания остается верна классической компоновке внедорожника и воздерживается от внесения существенных изменений в дизайн. Тем не менее, Гелендваген получит небольшое обновление оптики и новый интерьер с планшетным экраном и новой информационно-развлекательной системой MBUX.

Передняя часть, включая решетку радиатора и бампер, слегка изменена, увидеть это не мешает даже камуфляжная оклейка. Капот стал более очерченным. Фары и фонари должны быть обновлены, сбоку также будут изменения в районе крыльев автомобиля.

Известно, что модель базируется на текущем S-классе, поэтому будет оснащена большим центральным дисплеем планшетного типа с информационно-развлекательной системой MBUX последнего поколения, значительно меньшим количеством переключателей и ручек управления, а также цифровой комбинацией приборов.

Подтверждено, что в линейке моторов изменений не будет, то есть останутся два дизеля — G 350 d и G 400d мощностью 286 и 330 л.с., и модификация G 500 с бензиновым мотором битурбо V8 мощностью 422 л.с.

Топовой версией является AMG G63, который также поставляется с восьмицилиндровым двигателем, но мощностью 585 л.с.

Известно также, что с 2024 года G-класс будет дополнен чисто электрической версией — EQG. Концепткар Strom-G был представлен на выставке IAA 2021.

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