Женщины меньше заботятся о своих автомобилях (исследование) — журнал За рулем

Женщины меньше заботятся о своих автомобилях (исследование)

Поэтому их машины больше подвержены риску внезапных поломок.

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Будь то внезапно заглохший мотор, образование дыма или спущенная шина: 64% немецких водителей хоть раз сталкивались с поломкой автомобиля, как показывает репрезентативное исследование, проведенное сетью заправочных станций HEM.

Ремонт поломки часто связан со стрессом и временем, стоит и денег, и нервов. Но многие поломки можно предотвратить простыми мерами, о которых, как выяснилось, знает не каждый водитель. Согласно исследованию, женщины меньше заботятся о регулярном техническом обслуживании своего автомобиля и, следовательно, их машины чаще ломаются внезапно.

Несмотря на то что исследование было проведено в Германии, оно отражает ситуацию в большинстве стран.

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Основная часть респондентов (87%) регулярно привозит свои автомобили на техобслуживание после каждых 15 000–30 000 километров пробега. Однако многие водители пренебрежительно относятся к простым проверкам: примерно девять из десяти водителей регулярно измеряют уровень масла, только 42% возят с собой канистру моторного масла «на долив». Только 49% регулярно проверяют аккумуляторную батарею (60% из них мужчины), 45% — клиновые и зубчатые ремни (62% из них мужчины), 49% — свечи зажигания и тормоза (58% из них мужчины).

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Сегодня во многих транспортных средствах установлены многочисленные сигнальные лампы, чтобы привлечь внимание к возможным неисправностям или неизбежным функциональным отказам. Однако 26% опрошенных женщин заявили, что не знают всех значений контрольных лампочек. Среди водителей-мужчин таких лишь 12%.

В исследовании «Автомобильные поломки и аварии», проведенном сетью АЗС HEM в марте 2022 года, приняли участие 2518 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Фото: Depositphotos

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