Как призвать к ответу дорожные службы за ДТП: варианты есть

Для получении компенсацию обязательно надо вызвать ГИБДД.

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Адвокат, член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров рассказал, что взыскать с дорожных служб деньги на ремонт автомобиля в случае аварии по их вине вполне реально.

Чтобы вменить в судебном порядке коммунальщикам недобросовестную работу, водителю самому нужно действовать в рамках закона и ни на шаг не отступать от него.

При ДТП на обледенелой дороге надо остановиться, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки и вызвать ГИБДД. Важно проследить, чтобы сотрудники детально зафиксировали все имеющиеся повреждения автомобиля, сфотографировали их и не исказили картину ДТП.

Гончаров напомнил, что за состоянием дороги должны следить соответствующие организации — не допускать наледи, посыпать покрытие песком и реагентами, устанавливать знаки временного ограничения скорости. Если этого нет, можно говорить об их виновности в случившемся.

Водитель выдвигает требования в адрес обслуживающей дорогу организации и после судебного разбирательства получает возмещение ущерба.

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Источник: Известия

Фото: АГН «Москва»