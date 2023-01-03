Британцы разрабатывают технологию улавливания частиц шин

С экологической точки зрения пыль от истирания шины не менее вредна, чем выхлопные газы. Не стоит надеяться, что экоактивисты об этом не знают.

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Британская компания Tire Collective разработала устройство, которое размещается за каждым колесом автомобиля и предназначено для улавливания большей части резиновой пыли.

На данный момент своеобразный «карман» способен поглотить около 60% частиц, выбрасываемых в воздух. Частички резины, заряженные трением о дорогу, с помощью электростатических медных пластин собираются в картридже. При ТО их оттуда извлекают, и затем можно использовать повторно.

Промышленное производство такого устройства планируется запустить через год. Чтобы его оптимизировать, основатели компании работают вместе с производителями шин и автомобилей.

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С резким увеличением количества сравнительно тяжелых электромобилей в Европе выбросы выхлопных газов снизятся, но износ шин, согласно прогнозам, возрастет из-за веса аккумулятора и более высокого пускового момента по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. А вместе с ним увеличится и количество микрочастиц, выбрасываемых в окружающую среду. Экоактивисты пока не сильно волнуются по этому поводу, но по мере «закручивания гаек» этот вопрос рано или поздно встанет.

Источник: Аutomobil-industrie.vogel.de

Фото: The Tyre Collective