С инициативой выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Президент России Владимир Путин одобрил названия для строящихся трасс.

Новый транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока теперь называется «Россия», а трасса М-12 «Москва-Казань» с продолжением до Тюмени — «Восток».

Как озвучил на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры вице-премьер Марат Хуснуллин, за такие варианты проголосовало большинство россиян.

«Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — „Россия“, а вот этот участок — „Восток“», — согласился глава государства, который по традиции сам дает названия дорогам.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: РИА Новости

Фото: Станислав Красильников/ТАСС