Президент России Владимир Путин одобрил названия для строящихся трасс.
Новый транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока теперь называется «Россия», а трасса М-12 «Москва-Казань» с продолжением до Тюмени — «Восток».
Как озвучил на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры вице-премьер Марат Хуснуллин, за такие варианты проголосовало большинство россиян.
«Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — „Россия“, а вот этот участок — „Восток“», — согласился глава государства, который по традиции сам дает названия дорогам.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: РИА Новости
Фото: Станислав Красильников/ТАСС