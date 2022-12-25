Видно даже в пургу: как работает проекционная «зебра» (видео) — журнал За рулем

Видно даже в пургу: как работает проекционная «зебра» (видео)

Ярославская область осваивает новый вид пешеходных переходов, и первые впечатления — отличные!

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Приехавший в Углич житель Александрова подивился тому, как в соседней области налаживают вопрос с видимостью пешеходных переходов в период выпадания осадков.

Он снял короткое видео, где в разгар метели запечатлел работу проекционной «зебры».

Двухцветное изображение перехода попросту проецируется на дорожное полотно с укрепленного на столбе мощного проектора. На такую «разметку» не влияет ни интенсивность осадков, ни их уже выпавшее на асфальт количество. Кроме того, сам идущий по переходу пешеход ярко освещен.

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«Почему бы в Александрове не сделать такие переходы?» — задает резонный (и легко масштабируемый) вопрос автор видео.

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Источник: ВКонтакте / Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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