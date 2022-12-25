Видно даже в пургу: как работает проекционная «зебра» (видео)

Ярославская область осваивает новый вид пешеходных переходов, и первые впечатления — отличные!

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Приехавший в Углич житель Александрова подивился тому, как в соседней области налаживают вопрос с видимостью пешеходных переходов в период выпадания осадков.

Он снял короткое видео, где в разгар метели запечатлел работу проекционной «зебры».

Двухцветное изображение перехода попросту проецируется на дорожное полотно с укрепленного на столбе мощного проектора. На такую «разметку» не влияет ни интенсивность осадков, ни их уже выпавшее на асфальт количество. Кроме того, сам идущий по переходу пешеход ярко освещен.

«Почему бы в Александрове не сделать такие переходы?» — задает резонный (и легко масштабируемый) вопрос автор видео.

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Источник: ВКонтакте / Главная дорога

Фото: скриншот видео VK