Замерзла омывайка? Вот способ отогрева, о котором вы могли не знать

Вам понадобится лампа H4 с отломанным фланцем — в этом случае она пролезет даже в бачок с узкой горловиной. Лампу следует подключить к штатной АКБ проводами так, чтобы спирали дальнего и ближнего света соединялись последовательно. Провода нужно заизолировать.
Далее доливаем в бачок незамерзающую жидкость. Лучше всего подойдет изопропиловый спирт. Погружаем в бачок лампу. Включать ее следует только после того, как она окажется на «дне» — то есть на границе льда и жидкости. Ждем результата!
Эксперт «За рулем» Алексей Ревин говорит, что с таким обогревателем можно и нужно ездить, это только ускорит прогрев бачка и не даст разрядиться аккумулятору.
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