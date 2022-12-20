Замерзла омывайка? Вот способ отогрева, о котором вы могли не знать

Способ хардкорный, зато в результате вы можете быть уверены наверняка — и надолго!

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Вам понадобится лампа H4 с отломанным фланцем — в этом случае она пролезет даже в бачок с узкой горловиной. Лампу следует подключить к штатной АКБ проводами так, чтобы спирали дальнего и ближнего света соединялись последовательно. Провода нужно заизолировать.

Далее доливаем в бачок незамерзающую жидкость. Лучше всего подойдет изопропиловый спирт. Погружаем в бачок лампу. Включать ее следует только после того, как она окажется на «дне» — то есть на границе льда и жидкости. Ждем результата!

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин говорит, что с таким обогревателем можно и нужно ездить, это только ускорит прогрев бачка и не даст разрядиться аккумулятору.

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