Известна точная дата появления электромобиля Москвич

Автомобили Москвич на электротяге могут поступить в продажу 26 декабря.
«Думаю, что машина достойная. Показывали (на презентации) только машину с двигателем внутреннего сгорания. Уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину», — сказал Ликсутов.
Он также сообщил, что и сам хочет приобрести автомобиль Москвич белого цвета.
В 2022 году на московском заводе планируется выпустить 600 автомобилей, 200 из которых — электрические. В следующем году произведут 50 тыс. машин, 10 тысяч из них — электрические. Со временем в линейке Москвича будет четыре модели.
Серийная сборка машин на заводе «Москвич» началась 23 ноября.
- Уже известна цена бензинового кроссовера Москвич 3 — 1,97 млн рублей.
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Источник: ТАСС
Фото: «За рулем»
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