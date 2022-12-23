Известна точная дата появления электромобиля Москвич — журнал За рулем

Известна точная дата появления электромобиля Москвич

Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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Автомобили Москвич на электротяге могут поступить в продажу 26 декабря.

«Думаю, что машина достойная. Показывали (на презентации) только машину с двигателем внутреннего сгорания. Уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину», — сказал Ликсутов.

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Он также сообщил, что и сам хочет приобрести автомобиль Москвич белого цвета.

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В  2022 году на московском заводе планируется выпустить 600 автомобилей, 200 из которых — электрические. В следующем году произведут 50 тыс. машин, 10 тысяч из них — электрические. Со временем в линейке Москвича будет четыре модели.

Серийная сборка машин на заводе «Москвич» началась 23 ноября.

  • Уже известна цена бензинового кроссовера Москвич 3 — 1,97 млн рублей.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: ТАСС

Фото: «За рулем»

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