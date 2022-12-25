Для передвижения по Брянску горожане используют быков (видео) — журнал За рулем

Для передвижения по Брянску горожане используют быков (видео)

Мобильный телефон автомобилиста из Брянска, притормозившего у тротуара, зафиксировал необычную процессию.

Материалы по теме
И грязные номера тоже прочитают: тестируют новую нейросеть

Видео быстро набирает популярность в соцсетях, и немудрено: нечасто увидишь такое на улицах города.

По заснеженной улице верхом на быках едут двое парней, а третий бык идет с ними рядом.

Двигаются они неспешно, со знанием дела, по пути обмениваясь репликами с прохожей, которая, очевидно, заинтересовалась их выбором средства передвижения. «Ну а что, в такую погоду можно так ездить», — резюмирует происходящее автор видео. Видно, что дорогу явно забыли почистить после обильного снегопада...

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

Наше новое видео
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО
Первый тест нового Москвича 3 (видео)
Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров152
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: