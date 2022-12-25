Для передвижения по Брянску горожане используют быков (видео)

Мобильный телефон автомобилиста из Брянска, притормозившего у тротуара, зафиксировал необычную процессию.

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Видео быстро набирает популярность в соцсетях, и немудрено: нечасто увидишь такое на улицах города.

По заснеженной улице верхом на быках едут двое парней, а третий бык идет с ними рядом.

Двигаются они неспешно, со знанием дела, по пути обмениваясь репликами с прохожей, которая, очевидно, заинтересовалась их выбором средства передвижения. «Ну а что, в такую погоду можно так ездить», — резюмирует происходящее автор видео. Видно, что дорогу явно забыли почистить после обильного снегопада...

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Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK