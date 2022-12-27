Объявлены рублевые цены на кроссовер Voyah Free — журнал За рулем

Объявлены рублевые цены на кроссовер Voyah Free

Первые машины появятся у официальных дилеров бренда до конца этого года.

Материалы по теме
«Морской» кроссовер Voyah Free: уже в России

27 декабря 2022 года все официальные дилеры Voyah на территории РФ начали продажи премиального электрического кроссовера Free.

Напомним, Voyah — это новый премиальный бренд электромобилей, созданный в 2018 китайской компанией DongFeng Motor Corporation (DFM).

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Объявлены рублевые цены на кроссовер Voyah Free

Первый автомобиль заявлен сразу в премиальном сегменте, соответствует этому и цена — 7 990 000 рублей за топовую комплектацию, но пока на рынке представлена только такая.

Оснащение

В России Voyah Free доступен в версии EV (электро) c двумя электродвигателями, суммарной мощностью 488 л.с. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Электрокар оснащается разъёмами CCS и Type-2.Время заряда постоянным током через разъем CCS, мощностью 120 кВт (от 20% до 80% заряда) составит 30 минут; переменным током через разъём Type-2, мощностью 11 кВт (от 5% до 100%) — 9,5 часов.

На одном полном заряде аккумулятора автомобиль может проехать около 500 км.

В общей сложности в автомобиле установлено 24 интеллектуальных датчика, в том числе 3 радара миллиметрового диапазона, 9 камер и 12 ультразвуковых сенсоров.

В полноприводном автомобиле есть ряд премиальных функций, в частности, передние сиденья с функцией массажа и вентиляции, а также электрической регулировкой по 12 параметрам с функцией памяти. Мульти-экран передней панели объединяет три дисплея (диагональю 12,3 дюйма каждый), формируя единый интерфейс размером 1060 мм на 132 мм.

Объявлены рублевые цены на кроссовер Voyah Free

Материалы по теме
Новый Lada Largus: первые данные и видео

Ситуацию на дороге помогают контролировать ассистент автоматической парковки, ассистент движения в пробках, адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, камеры кругового обзора 360° (с эффектом «прозрачного корпуса» электромобиля для облегчения парковки).

На выбор покупателей предложат шесть вариантов цветов, все «металлик»: небесно-голубой, морской синий, скалистый серый, нефритовый зеленый, искрящийся черный и арктический белый.

На официально ввезенные электромобили Voyah в России действует гарантия 5 лет или 100 000 километров.

Источник: пресс-релиз компании Моторинвест (импортер бренда Voyah в России)

Фото: Depositphotos

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов
Первый тест китайского Dongfeng EC35 (видео)
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров239
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: