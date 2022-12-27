Объявлены рублевые цены на кроссовер Voyah Free

Первые машины появятся у официальных дилеров бренда до конца этого года.

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27 декабря 2022 года все официальные дилеры Voyah на территории РФ начали продажи премиального электрического кроссовера Free.

Напомним, Voyah — это новый премиальный бренд электромобилей, созданный в 2018 китайской компанией DongFeng Motor Corporation (DFM).

Первый автомобиль заявлен сразу в премиальном сегменте, соответствует этому и цена — 7 990 000 рублей за топовую комплектацию, но пока на рынке представлена только такая.

Оснащение

В России Voyah Free доступен в версии EV (электро) c двумя электродвигателями, суммарной мощностью 488 л.с. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Электрокар оснащается разъёмами CCS и Type-2.Время заряда постоянным током через разъем CCS, мощностью 120 кВт (от 20% до 80% заряда) составит 30 минут; переменным током через разъём Type-2, мощностью 11 кВт (от 5% до 100%) — 9,5 часов.

На одном полном заряде аккумулятора автомобиль может проехать около 500 км.

В общей сложности в автомобиле установлено 24 интеллектуальных датчика, в том числе 3 радара миллиметрового диапазона, 9 камер и 12 ультразвуковых сенсоров.

В полноприводном автомобиле есть ряд премиальных функций, в частности, передние сиденья с функцией массажа и вентиляции, а также электрической регулировкой по 12 параметрам с функцией памяти. Мульти-экран передней панели объединяет три дисплея (диагональю 12,3 дюйма каждый), формируя единый интерфейс размером 1060 мм на 132 мм.

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Ситуацию на дороге помогают контролировать ассистент автоматической парковки, ассистент движения в пробках, адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, камеры кругового обзора 360° (с эффектом «прозрачного корпуса» электромобиля для облегчения парковки).

На выбор покупателей предложат шесть вариантов цветов, все «металлик»: небесно-голубой, морской синий, скалистый серый, нефритовый зеленый, искрящийся черный и арктический белый.

На официально ввезенные электромобили Voyah в России действует гарантия 5 лет или 100 000 километров.

Импортер марки — компания «Моторинвест» недавно начала продажи электрокаров Evolute.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: пресс-релиз компании Моторинвест (импортер бренда Voyah в России)



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