Самый неудачный новогодний дрифт (видео)

Скупые слова новостной хроники, рассказывающие об этом событии в Усть-Куте, совершенно не передают степень его драматичности.

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Молодые ребята на симпатичной белой «шестерке» с выкрашенными белым боковинами шин (такой элемент тюнинга называется «вайтволл») везли новогоднюю елку на олдскульном багажнике, явно собирая заинтересованные взгляды горожан.

Но поездка «на стиле» закончилась весьма обидным «крашем».

Решив немного подрифтить в одном из крутых поворотов на тесной, уставленной машинами улице, парни немного переборщили со скоростью и явно переоценили свои навыки зимнего пилотажа.

Радует только то, что инцидент окончился без пострадавших, но вот праздничное настроение явно оказался подпорченным. Надеемся, ваша встреча Нового года обошлась без подобных досадных казусов.

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