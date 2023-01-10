Спасатели дали водителям советы, как выжить в сильные морозы — журнал За рулем

Спасатели дали водителям советы, как выжить в сильные морозы

А лучше в это время по возможности отказаться от дальних поездок.

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Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, а если дальняя дорога неизбежна, необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, говорится в сообщении Главного управления МЧС по Курганской области.

Здесь температура воздуха ночью может достигать —34°, днем —31°, но эти советы не помешают и жителям других регионов, где сейчас свирепствуют морозы.

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Так, советуют не отогревать автомобиль источниками открытого огня и не находиться на улице длительное время без особой необходимости. Отправляясь в дальнюю дорогу, нужно одеваться по сезону — не забывать про шарф, шапку и варежки. Захватите термос с горячим чаем и зарядку от телефона.

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В дороге желательно пользоваться стационарными и мобильными пунктами обогрева — там, где они есть. В них автомобилисты могут остановиться на отдых, принять горячую пищу, зарядить мобильные устройства, узнать о заторах по маршруту следования. Например, в Зауралье предусмотрено 60 стационарных пунктов на базе придорожных кафе и гостиниц (вместимостью до 1570 человек).

В случае возникновения аварийных ситуаций на дороге следует немедленно сообщить о случившемся по единому номеру вызова пожарно-спасательных подразделений 101.

Источник: ГУ МЧС по Курганской области

Фото: Depositphotos

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