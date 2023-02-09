Известно, сколько людей уже стали владельцами Москвичей

Выпускают Москвич 3 на столичном автозаводе с ноября 2022 года, а первые машины появились у дилеров в конце декабря.
В декабре 2022 года было реализовано шесть автомобилей (из них два электрокара), а в январе 2023 года — 29 экземпляров (из них три «электрички»), рассказали в агентстве «Автостат».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Сегодня дилеры предлагают Москвич 3 с мотором 1.5, мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач либо вариатором по цене от 1,97 млн и от 2,03 млн рублей соответственно.
Цены на электрическую версию стартуют от 3,5 млн рублей.
В течение двух лет на заводе обязуются сделать собственную российскую платформу электромобиля и начать выпускать автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: «Российская газета»
Фото: АГН «Москва»
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.