Известно, сколько людей уже стали владельцами Москвичей — журнал За рулем

Известно, сколько людей уже стали владельцами Москвичей

Появились статистические данные за январь и февраль.

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Выпускают Москвич 3 на столичном автозаводе с ноября 2022 года, а первые машины появились у дилеров в конце декабря.

В декабре 2022 года было реализовано шесть автомобилей (из них два электрокара), а в январе 2023 года — 29 экземпляров (из них три «электрички»), рассказали в агентстве «Автостат».

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сегодня дилеры предлагают Москвич 3 с мотором 1.5, мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач либо вариатором по цене от 1,97 млн и от 2,03 млн рублей соответственно.

Цены на электрическую версию стартуют от 3,5 млн рублей.

В течение двух лет на заводе обязуются сделать собственную российскую платформу электромобиля и начать выпускать автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России.

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Источник: «Российская газета»

Фото: АГН «Москва»

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