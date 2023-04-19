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Проект с китайской FAW в Саратовской области приостановлен

В Энгельсе планировали организовать сборку электромобилей под новой маркой Alfarus.

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Амбициозный проект по выпуску электромобилей в Энгельсе Саратовской области приостановлен. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, «когда речь идет об открытии крупных производств и больших объемах финансирования, в условиях рынка возможны любые форс-мажоры».

В конце прошлого года мы активно обсуждали перспективный проект по открытию производства электромобилей. Сейчас он находится в подвешенном состоянии. У инвестора возникли сложности с логистикой и финансированием», – отметил он.

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При этом глава региона подчеркнул, что местные власти по-прежнему находятся с инвестором на связи и готовы выполнять свои обязательства по проекту, если ему все-таки удастся преодолеть свои сложности.

Ранее сообщалось, что первые электромобили должны сойти с конвейера уже в III квартале этого года. Кроме электрокаров на площадке в Энгельсе планировалось организовать производство аккумуляторных батарей и зарядных станций. Проект собирались реализовать в партнерстве с китайской компаний FAW.

Источник: Telegram

Фото: FAW

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