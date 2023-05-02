ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
На автомобили на газе и заправки для них выделят деньгиНа автомобили на газе и заправки для них выделят деньги
ВЭБ видит перспективы в развитии газового...
Бетон для дорог из доменной печи – новая разработка российских ученыхБетон для дорог из доменной печи – новая разработка российских ученых
Свежий подход к производству бетона представили...
В Ливнах из-за взрыва колеса перевернулся бензовозВ Ливнах из-за взрыва колеса перевернулся бензовоз
Машина рухнула на бок, цистерна разрушилась и...

На автомобили на газе и заправки для них выделят деньги

ВЭБ видит перспективы в развитии газового транспорта и готов поучаствовать в таких проектах.

За РулемВладельцы газового транспорта смогут не платить налог

Газотранспортные проекты являются перспективными для России и ВЭБ, заявил вице-президент ВЭБ РФ Дмитрий Аксаков в кулуарах «Национального нефтегазового форума».

Однако этот проект надо «собрать», то есть нужна координация между производителями автомобилей, заправочных станций, прочей инфраструктуры, Минэнерго, Минпромторгом.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Он также напомнил, что из всех выпущенных «зеленых» облигаций в России около 75% приходится на чистый транспорт, и в ВЭБе тоже видят хорошие перспективы, связанные с финансированием модернизации городского транспорта, заменой его на более экологичный.

Дмитрий Аксаков считает, что газовый транспорт может быть альтернативой как водородному транспорту, так и электрическому, во всяком случае, в части российских регионов.

Его себестоимость в России достаточно низкая, к тому же в России уже есть компании, которые производят технику: автобусы, личные автомобили, такси, транспорт для горно-обогатительных комплексов, работающие на газовом топливе.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Фото: Филипп Архиреев / ГК «АТС»

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0