На автомобили на газе и заправки для них выделят деньги

ВЭБ видит перспективы в развитии газового транспорта и готов поучаствовать в таких проектах.

Газотранспортные проекты являются перспективными для России и ВЭБ, заявил вице-президент ВЭБ РФ Дмитрий Аксаков в кулуарах «Национального нефтегазового форума».

Однако этот проект надо «собрать», то есть нужна координация между производителями автомобилей, заправочных станций, прочей инфраструктуры, Минэнерго, Минпромторгом.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Он также напомнил, что из всех выпущенных «зеленых» облигаций в России около 75% приходится на чистый транспорт, и в ВЭБе тоже видят хорошие перспективы, связанные с финансированием модернизации городского транспорта, заменой его на более экологичный.

Дмитрий Аксаков считает, что газовый транспорт может быть альтернативой как водородному транспорту, так и электрическому, во всяком случае, в части российских регионов.

Его себестоимость в России достаточно низкая, к тому же в России уже есть компании, которые производят технику: автобусы, личные автомобили, такси, транспорт для горно-обогатительных комплексов, работающие на газовом топливе.

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Источник: ТАСС

Фото: Филипп Архиреев / ГК «АТС»