Акция «Огонь Памяти» прошла по всей планете

Огонь с могилы Неизвестного солдата доставили не только в отдаленные уголки России, но и в другие страны, в том числе Южной Америки, и даже в Антарктиду.

Акция Народного фронта «Огонь Памяти» стартовала 5 мая в Александровском саду в Москве. Лампы с взятым у могилы Неизвестного солдата огнем доставили ветеранам, на посвященные Дню Победы мероприятия, в музеи и на мемориалы.

В Запорожской области от этих ламп были зажжены Вечные огни в Мелитополе и еще в пяти населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения. В том числе в Михайловке и Каменке-Днепровской.

В Санкт-Петербурге огонь встретили на Площади Победы, и частичку его привезли домой 107-летнему ветерану войны, полковнику Валентину Прокофьевичу Рослякову.

В Тульской области передача огня состоялась у памятника «Защитникам неба Отечества», а в Смоленской области – в сквере Памяти Героев у Вечного огня.

Вожатые «Артека» приняли частицу Вечного огня в городе-герое Керчь. Часть лампад были переданы ветеранам. В Волгограде лампу с частицей Вечного огня от Кремлевской стены принял 97-летний участник Великой Отечественной войны Медков Александр Васильевич. Также огонь был привезен в Вязьму, Казань, Мурманск, Новороссийск, Севастополь… – всего в 33 российских региона.

В Аргентину «Огонь Памяти» привез член Центрального штаба Народного фронта, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы Павел Бережанский. Он принял участие в акции «Бессмертный полк» в Буэнос-Айресе, которую пытались сорвать сторонники неонацизма. Но участники шествия, в том числе аргентинцы, не дали этого сделать.

В Чили огонь доставил заместитель гендиректора «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Степан Кузьменко. Он передал лампу с пламенем в старейшую в Сантьяго православную Церковь Святой Троицы и Казанской иконы Божией Матери и принял участие в шествии «Бессмертного полка», а также в концерте, посвященном Дню Победы.

Надо сказать, что Всемирная патриотическая акция «Огонь памяти» впервые проводилась на южноамериканском континенте.

«У чилийцев нет понятия «вечный огонь», поэтому такое событие стало особенно трогательным для них. Многие говорили, что стали свидетелями чуда. Ведь теперь и здесь, на краю света, останется негаснущий символ Победы, Единения, России. Исторический момент для двух стран. Присутствующие не могли сдержать слез во время церемонии передачи огня», – говорит и.о. руководителя Русского дома в Сантьяго Нина Миловидова.

Затем в здании нашего посольства в Чили частицы Вечного огня были переданы главам дипмиссий Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

«27 миллионов жизней советских граждан унесла война. Чтобы представить себе это, вспомним – население такой страны как Чили, где мы сегодня находимся, составляет 19 миллионов. Всех вообще граждан – мужчин, женщин, стариков, малолетних детей. Не стало их, вычеркнуты из жизни. Среди тех, кто помнит эту страшную трагедию – наши старые добрые друзья – соратники, представители Кубы, Венесуэлы, Никарагуа. Сегодня как никогда нам важна ваша поддержка», – обратился к присутствующим чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Чили Сергей Кошкин.

Частица Вечного огня от Кремлевской стены была передана помощнику военного-атташе Юрию Брусницыну – с началом сезона навигации он отправит ее на российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен».

Также лампы с огнем были отправлены в Киргизию, Абхазию, Азербайджан, Белоруссию, на Кипр и Шри-Ланку. Мероприятия в рамках акции «Огонь памяти» прошли в 13 странах, в том числе в Болгарии, Израиле, Германии, Сербии, а также Боснии и Герцеговине.

Фото: Народный фронт