Volvo переходит на задний привод
В США такие модели не предлагались 25 лет.
Volvo будет продавать в США заднеприводные модели впервые за 25 лет. Речь идет об электромобилях C40 Recharge и XC40 Recharge. Семейство пережило переход с переднего на задний привод прошлой осенью.
Заднеприводные электромобили Volvo доступнее полноприводных вариантов и имеют больший запас хода: по циклу EPA он составляет 472-478 км против 409-414 км у моделей с двумя моторами и двумя ведущими осями.
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Зарядка батареи с 10 до 80 процентов, как обещает Volvo, займет примерно 28 минут.
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Источник: CarScoops
Фото: Volvo
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