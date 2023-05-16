По Москве запустят ралли для всех желающих. С призами!

Первыми маршрут опробуют экипажи участников ралли Gorkyclassic с сотрудниками нескольких музеев.

20 мая Музей транспорта Москвы в рамках акции «Ночь в музее» проведет ралли «Тур Культур». Планируется, что будет 21 экипаж, в которые войдут постоянные участники ралли Gorkyclassic и сотрудники музеев.

Маршрут будет пролегать по столичным музеям, в которых участникам ралли предстоит выполнять задания.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В ралли примут участие Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (ММОМА), Еврейский музей и центр толерантности, музей-заповедник «Царицыно» и Музей Транспорта Москвы.

Но главное – в другом: отправиться в такое же путешествие может любой желающий. Варианты маршрутов представлены на сайте музея, а задания квеста станут доступны в специальном чат-боте в день проведения акции.

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Фото: Музей Транспорта Москвы