Продажи авто уходят в онлайн
Такие сделки становятся все более популярными.
На основании электронного сервиса сделок купли-продажи уже проведена регистрация более 6.5 тыс. автомобилей. Систему Госавтоинспекция совместно с Минцифры запустили в 2022 году.
Сервис доступен на портале госуслуг. С помощью него договор купли-продажи можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую силу, что и подписанный на бумаге.
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Прозрачность и достоверность таких сделок обеспечены условием обязательной регистрации на портале участников сделки, при которой осуществляется идентификация и аутентификация каждого из них.
Процесс оформления сделки через цифровой сервис простой и удобный. Заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает в общей сложности не более 10 минут. Важным плюсом является то, что в процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли ограничения на автомобиль, находится ли он в розыске или залоге. В этом случае покупатель вовремя это увидит, а заключить договор онлайн не получится», – отметили в МВД России.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
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