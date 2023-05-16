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Продажи авто уходят в онлайн

Такие сделки становятся все более популярными.

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На основании электронного сервиса сделок купли-продажи уже проведена регистрация более 6.5 тыс. автомобилей. Систему Госавтоинспекция совместно с Минцифры запустили в 2022 году.

Сервис доступен на портале госуслуг. С помощью него договор купли-продажи можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую силу, что и подписанный на бумаге.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Прозрачность и достоверность таких сделок обеспечены условием обязательной регистрации на портале участников сделки, при которой осуществляется идентификация и аутентификация каждого из них.

Процесс оформления сделки через цифровой сервис простой и удобный. Заполнение и подписание договора обеими сторонами занимает в общей сложности не более 10 минут. Важным плюсом является то, что в процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли ограничения на автомобиль, находится ли он в розыске или залоге. В этом случае покупатель вовремя это увидит, а заключить договор онлайн не получится», – отметили в МВД России.

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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