Найдена связь между выхлопными газами и болезнью Альцгеймера

От загрязнения воздуха страдают память и когнитивные функции.

Ученые во всем мире ищут способы предотвратить болезнь Альцгеймера. И изучают факторы, которые способствуют развитию этого недуга. Так, ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне установили, что загрязнение воздуха от автомобильного трафика может ухудшать память и способствовать болезни Альцгеймера.

Они провели эксперимент на мышах разного возраста. Для этого ученые подвергали их воздействию ультрадисперсных твердых частиц в течение 12 недель. Подобные частицы в основном порождаются движением автомобилей.

После этого мыши прошли ряд тестов на память и когнитивные функции. Выяснилось, что воздействие твердых частиц ухудшает и то, и другое.

Интересно, что у более старых мышей было выявлено накопление мозговых бляшек и активация глиальных клеток, которые, как известно, усиливают воспаление, связанное с началом болезни Альцгеймера.

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Источник: Health

Фото: depositphotos.com, Unsplash